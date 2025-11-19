Hijos de Gregorio Pernía y Érika Farfán vieron el parto de su hermanito; reacción se hizo viral

La familia Pernía Rodríguez- Farfán está de celebración por la llegada del nuevo miembro del hogar, así lo dio a conocer el destacado actor a través de su cuenta oficial de Instagram. Según informó, el parto tuvo lugar el pasado 18 de noviembre, poco después de que él regresara de un viaje de trabajo en el exterior.

"Nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana, cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me espero para nacer prácticamente", escribió en la plataforma.

Junto al mensaje, publicó un video en el que se ve a su pareja sentimental sosteniendo al recién nacido en brazos mientras está rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios de Internet fue la reacción que tuvo Luna Pernía, pues permanecía inmóvil y visiblemente conmocionada luego de presenciar todo el parto.



Entre lágrimas, la joven abrazó a su mamá y le dio un beso en la frente, demostrándole de esta forma lo orgullosa que se siente de su rol como madre de familia y mujer.

Las reacciones ante la publicación no se han hecho esperar: "Qué hermosura. 😢 Dios te bendiga, baby Gregorio. Felicidades por ese hermoso regalo del cielo. Disfrútenlo al máximo ❤️", "Felicidades a todos ustedes. El bebé está hermosísimo. ❤️ Gracias a Dios llegó sanito", "Felicitaciones para tu familia por el nuevo principito", "Que preciosura, Titi, muchas felicidades para ustedes. Un bebé siempre es un regalo de Dios. Que él lo cuide y proteja siempre 🫶🙏😍", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Farfán también se pronunció en la plataforma, agradeciéndole de esta forma a todas las personas que estuvieron preguntando por su estado de salud y revelando que fue un parto natural y que el bebé pesó 3 kilos y midió 50 centímetros. Adicionalmente, admitió que tenía un gran parecido con Valentino y bromeó con que había tenido al mismo bebé en dos ocasiones diferentes, lo que generó risas entre los internautas.