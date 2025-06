Así fue como Gregorio Pernía se enteró que sería papá a los 54 años: "Érika estaba atacada llorando"

El pasado 16 de abril, el reconocido actor Gregorio Pernía anunció junto a su familia que su pareja Érika Rodríguez Farfán está esperando otro hijo y que se convertirá en padre a los 54 años. Recientemente, el también creador de contenido digital aceptó la invitación del programa Día a Día para hablar de cómo esta noticia le ha cambiado la vida y por qué las plataformas digitales han sumado nueva experiencia a su trayectoria.

En medio del programa aseguró que fue contactado por una seguidora que le abrió su corazón y le confesó que perdió a sus bebés luego de tener una relación tóxica con un hombre: "Me dice 'aparte de eso tuve dos hijos más con él, ya me separé hace 10 años, a mis hijos que aborté les puse Diego'... Me acuerdo de uno, pero no del otro".

Posteriormente, accedió a grabar un contenido con ella que, de hecho, se grabó en La Calera y el cuál estaba enfocado en las energías; sin embargo, durante el encuentro empezó a llover, hecho que él percibió como un claro ejemplo de cómo "el bien y el mal" obran en la vida.

"Voy a la cama, al cuarto de mi Érika y está llorando, atacada llorando y le digo qué pasa y me responde 'Estoy embarazada' (...) Amor, acabo de hacer un contenido sobre el aborto y tú me estás diciendo que estás embarazada. Acabo de cerrar un ciclo acá y estamos abriendo otro y vamos por este bebé", explicó en el mismo espacio.

Por último, el actor y los presentadores del matutino Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carolina Soto reflexionaron sobre la importancia de ejercer la paternidad con responsabilidad y recibieron la llegada de Érika Rodríguez, quien contó en vivo y en directo cómo ha sido su experiencia atravesando por esta situación desde que se enteró que se encuentra en la dulce espera.

A diario, la familia recibe múltiples elogios debido a los unida que demuestra ser y la forma en la que se apoya en cada uno de los proyectos que emprende en Colombia y también en el extranjero.