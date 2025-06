Maluma y Carlos Torres respondieron si Charly de La Reina del Flow es en realidad Don Juan

Muchos son los fanáticos de La Reina del Flow que desean conocer más detalles sobre cómo se construyeron personajes como Charly Flow, Yeimy Montoya, Juancho, Gema, entre otros. El pasado 2 de junio, el reconocido cantante de música urbana Maluma apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 60 millones de seguidores, para invitar a su comunidad a participar en una dinámica de 'Preguntas y respuestas'.

Así reaccionó Carlos Torres al pronunciamiento de Maluma sobre La Reina del Flow. Foto: Instagram @maluma y @carlos1torres1

Uno de los usuarios aprovechó la oportunidad para referirse al tema, por lo que interrogó al intérprete de 'Felices los cuatro', 'Sobrio' y 'Según quién': "¿Tú y Charly Flow son la misma persona?", escribió en la red social. Maluma reaccionó con humor, pues se grabó preparándose un licuado en la cocina mientras hacía gestos, indicando que deja la respuesta a deliberación del público.

El divertido momento no terminó allí, pues el propio Carlos Torres, uno de los protagonistas de la exitosa producción, reposteó el clip en su propio perfil y escribió: "Oh, no, nos descubrieron", junto a emoticones de monos avergonzados y risas.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Torres se pronuncia sobre el tema, pues en varias ocasiones ha explicado que se basó en la personalidad de unos cuantos exponentes del género para construir un personaje que proyecta seguridad cuando se sube el escenario a trabajar y que al mismo tiempo es cercano con su grupo de fanáticos cada vez que se los encuentra en la calle, esencia que ha quedado registrada en televisión.

"Hay muchos referentes. Él fue un referente sin duda, pero no solo Maluma, también J Balvin o Nicky Jam... Artistas a los que conozco y quiero muchísimo. Todos formaron parte de mi investigación para el personaje, y no solo mía, también la de producción y del proyecto", explicó durante un encuentro con E! News.

Cabe aclarar que además de su faceta artística, Charly Flow tiene un lado malévolo alejado de cualquier situación de la realidad. Es un hombre para el que el fin justifica los medios, de manera que está dispuesto a todo para obtener la fama a nivel internacional, incluso si no tiene las suficientes cualidades musicales para resaltar en el género.

Escucha la playlist de Charly Flow en Spotify:

