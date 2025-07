Yina Calderón se fue en contra de Aida Victoria Merlano y ella le respondió: "Nadie te cree nada"

En las últimas horas, Yina Calderón ha dado de qué hablar por su más reciente declaración en contra de Aida Victoria Merlano. En medio del show de Diva Rebeca, la DJ dijo que estaba bastante decepcionada de la influencer, porque antes admiraba por la manera de expresarse, pero luego todo cambió.

Qué dijo Yina Calderón de Aida Victoria Merlano

"Entendí que simplemente es un falso discurso de una persona que carece de amor propio y se embarazó del primero que conoció en una esquina. Y que está olvidada y lo único que tiene que hacer es nombrarme a mí para sonar", expresó

Después de esto, la pareja de Juan David Tejada se refirió de manera particular a Calderón. En la que no solo mostró cuál fue la última conversación que tuvieron, sino también de lo que le decía a la barranquillera a través de WhatsApp.

Aida Victoria Merlano le responde a Yina Calderón

“A ti ya nadie te cree nada. Óyeme tú eres mitómana, tienes que buscar a alguien como para que te aterrice con la realidad. Tú no me dejaste de hablar, fui yo”, fueron una de sus palabras. Además, mientras iba mencionando cada uno de los momentos, también mostró pruebas contundentes.

Aida Victoria Merlano indica que en septiembre, la DJ era la que no le dejaba de escribir. En el video que la barranquillera compartió, se pueden observar varios párrafos que Calderón le dejó en chat y cómo no fueron respondidos. Posteriormente, publicó esos últimos mensajes que compartieron revelando quién había sido la que no volvió a decir nada.

Ahora bien, en medio de esta polémica que se ha generado entre estas dos mujeres, los seguidores salieron a defender a la exnovia de Westcol. Dijeron que ella tiene toda la razón y que nadie debería meterse con ella, pero siempre, de alguna u otra forma, los demás siempre pierden.

"Amo a Aida, esta sí tiene pruebas de todo siempre", "me encantan las peinadas que se manda", "y esa gente que defiende y ama a Yina, ¿todo bien en casa?", "no la vuelvas a nombrar estamos intentando sacarla de internet", "a esa mujer no la vayan a molestar en la dieta", "quién en su santo juicio pelea con Aida", "hasta el momento no la he visto perder una discusión", "si ya todo el mundo sabe como es Yina, por qué le siguen dando protagonismo. Hace poco se metió con el físico de Lina Tejeiro y ella la ignoró", dijeron algunos.