Katiuska destapó coqueteos de María C con otro hombre en el Desafío: "Ella sabe que él tiene novia"

En el capítulo 13 del Desafío Siglo XXl, los cuatro equipos volvieron a luchar por el Pato de ditu, que les da la oportunidad a dos desafiantes de pasar una noche en la lujosa suite ditu, un espacio exclusivo dentro de La Ciudad de las Cajas. En esta ocasión, Katiuska, del equipo Omega, fue la afortunada ganadora y eligió a Potro como su acompañante.

Los televidentes pudieron seguir la experiencia en tiempo real a través de la aplicación ditu, donde se transmitió su estadía en la suite. Lo que más llamó la atención fue que la barranquillera de 26 años no se guardó comentarios sobre algunos compañeros, en especial sobre María C.

María C coquetea con otro hombre en el Desafío Siglo XXI

Cabe recordar que, desde los primeros días del reality, María C y Abrahan, capitán de Beta, han mostrado interés mutuo e incluso lo han expresado frente a Andrea Serna. Sin embargo, según KatiuskaKatisuka, la exreina del folclor llanero también ha tenido actitudes coquetas con Camilo, su compañero de equipo.

Durante la conversación, tanto Katiuska como Potro aseguraron que Camilo ha intentado mantener distancia, pero que ella ha insistido en acercarse.

“Yo siendo la novia de Camilo, me daría rabia con María C, no con él. Él ha sido caballero y de forma sutil la ha alejado”, dijo Katisuka. Además, comentó que es evidente que él tiene pareja y ella lo sabe.

Según relataron, recientemente María C le dijo a Camilo: “Ya sabes el arrunchis que me prometiste”. Luego se acostó junto a él en la cama, le subió el brazo y así amanecieron.“Él se acostó normal, y ella aprovechó para acomodarse. ¡Ahí iba Andrey!”, dijo Potro, dando a entender que María C tenía otros intereses.

Katiuska también aseguró que desde el segundo día en la casa, María C decidió dormir con Camilo. "Él ni la abraza, es respetuoso”, añadió.“Todos somos cariñosos, pero una cosa es el cariño de amistad y otra el de ella”.

Al final, concluyeron que, como Camilo no le corresponde, ella lo ve como un reto. “Está loca”, dijo Potro. “Se le mete a la fuerza, se le duerme en pantaleta, le dice ‘mi amor’ y demás”.“

Finalmente, la costeña dijo: "Camilo es más cariñoso y tierno conmigo que con ella, porque sabe que no va a pasar nada”, agregó Katiuska en tono de broma. Por otro lado, también aprovecharon para calificar a su capitán, Julio, como un hombre “morrongo”.

