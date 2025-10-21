Diego Daza aclara si es hijo de Diomedes Díaz y habla de su relación con Martín Elías

Diego Daza y Rolando Ochoa le contaron a Caracoltv.com sobre su nuevo trabajo musical, que tiene una canción inédita de Ómar Geles. Los artistas revelaron en este medio que la familia del fallecido compositor les permitió escoger entre varias canciones que él que dejó antes de morir y los autorizó a grabarla para su nuevo disco.

“Yo siempre le había grabado canciones a Ómar Geles rápidas, jocosas, movidas. En esta ocasión, yo dije: ‘Bueno, qué tal si le grabamos una canción romántica, una canción bonita de amor’, que nunca le había grabado a Ómar Geles y gracias a Dios llegó esta canción [‘El pechiche de tu vida’] y pienso que fue el complemento perfecto en el CD”, declaró Diego Daza.

Asimismo, el cantante habló de la historia detrás de ‘Altavoz’, una de las canciones que más suenan del álbum, y de pasó aprovechó para aclarar que no es hijo de Diomedes Díaz, como muchos piensan, aunque sí tuvo una relación con Martín Elías, pues él quería ayudarlo a impulsar su carrera.

“Obviamente todos somos seguidores de Diomedes Díaz, yo creo que no hay cantante vallenato que no admire a Diomedes Díaz, todos somos Diomedistas también, con Martín Elías hay una historia muy bonita. Martín fue una persona que me brindó una oportunidad y me apoyó mucho como compositor, confió mucho en mí, me grabó tres canciones […]", dijo el artista.



Rolando Ochoa agregó que él construyó una “bonita historia” con Martín Elías que siempre vivirá en los fanáticos. “Siempre la gente va a estar con esas ganas de que el estilo de Martín no se vaya, no se muera. Entonces, siempre han referenciado a Diego con Martín por su manera de moverse o cualquier cosa”, declaró.

Quién es el papá de Diego Daza

El papá de Diego Daza es Glomar Daza, que en su juventud fue un apasionado por la música vallenata, gustó que le heredó a su hijo. El padre del artista cumplió el sueño de graduarse de la universidad en 2023, cuando consiguió el título de abogado de la Universidad de Santander.

El artista mostró lo orgulloso que se sintió por el logro de su papá en una publicación en su cuenta de Instagram, en la que además destacó el trabajo duro que hizo por tanto tiempo para poder sostener a la familia.

"Un día me dijiste que querías estudiar una carrera universitaria y todos en la familia te apoyamos para que cumplieras el sueño que no pudiste cuando eras muchacho… Hoy nos enseñaste que Nunca es Tarde 💪🏻💪🏻💪🏻👏🏻👏🏻👏🏻. Hoy eres mi abogado con mucho orgullo ❤️💪🏻💪🏻. El abogado de mi familia, mi profesional. TE AMO PAPÁ", escribió Daza.