Murió exparticipante de La Voz Colombia 2012 tras luchar contra el cáncer

Actualizado: 21 de oct, 2025
Hay luto en la industria musical debido a la muerte de Joan Alarcón, destacado cantante y exparticipante de La Voz Colombia 2012, donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento y compartir con grandes de la música como Andrés Cepeda, Carlos Vives y Ricardo Montaner.
Noticia en desarrollo...
