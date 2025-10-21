¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.

Murió exparticipante de La Voz Colombia 2012 tras luchar contra el cáncer Joan Alarcón fue diagnosticado con cáncer de células renales etapa IV. Poco antes de su deceso hizo una denuncia a través de redes sociales, en donde reveló detalles de su estado de salud.