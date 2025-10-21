Así fue el 'show' del exparticipante de La Voz Colombia 2012 que murió: cantó con Ricardo Montaner

En las últimas horas, se conoció la triste noticia de que Joan Alarcón, el exparticipante de La Voz Colombia 2012 falleció tras luchar contra el cáncer de células renales en etapa IV.

Precisamente, en su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 11 mil seguidores, fue documento todo este proceso tras ser diagnosticado con cáncer de riñón en el 2024. Allí plasmó cómo sus seres queridos lo habían acompañado en aquel momento tan difícil, pero que quería enfrentar.



Presentación de Joan Alarcón en La Voz Colombia 2012

En medio de esta situación, algunos han recordado cómo fue la presentación de Joan Alarcón en La Voz Colombia. Precisamente, él tuvo la oportunidad de pararse al frente de Carlos Vives, Andrés Cepeda, Fanny Lu y Ricardo Montaner. En su Audición a ciegas dejó a todos impactados con el gran talento, tanto así que el intérprete de 'La gloria de Dios' cantó con él y los aplausos no dudaron en aparecer.

Mientras tanto, su familia, quienes se encontraba en el camerino, no podían creer que Joan estuvieron brillando con el artista argentino. Fue un momento épico, en la que los demás jurados del programa se pararon y no pararon de felicitarlo, y más por ese final que hizo demostrando que podía llegar a notas muy altas.



Qué pasó con Joan Alarcón, exparticipante de La Voz Colombia

El 13 de octubre publicó un texto, en el cual realizó una denuncia en sus redes sociales en contra de la Clínica Portoazul Auna de Barranquilla. Según indicó el joven, se estaban presentando demoras en su proceso y por eso, le pidió a sus seguidores etiquetar a las personas que le podrían ayudar a recibir la atención necesaria.

"Un paciente oncológico tirado en una camilla oxidada desde las 5 a.m. hasta las 10:35 p.m. sin revisión ni tratamiento de dolor, ni cuidados paliativos, gritando y retorciéndose del dolor. Médicos que ni siquiera saben que es el Ca renal y lo confunden con cáncer renal y metástasis, con cálculos renales. Malos tratos, mentiras y demoras absurdas. Queda mejor y más fácil irse a su propia casa", expresó.

Las honras fúnebres se realizaron hace unos días, exactamente el 18 y el 19 de octubre, en Barranquilla, dándole el último adiós. Además, varios de sus familiares y amigos le han escrito a través de sus redes sociales con emotivos mensajes.