Aida Victoria tendría un nuevo novio: supuestas pruebas de su romance con un empresario

Semanas después de haber anunciado su separación de Juan Tejada, la destacada influenciadora vuelve a ser noticia en las plataformas digitales debido a que algunos usuarios de Internet y portales de noticias la vincularon con un destacado empresario de Medellín. Al parecer, podría tratarse de su nueva pareja sentimental; sin embargo, esta noticia no ha sido confirmada oficialmente por la joven.

Las especulaciones iniciaron por una publicación realizada por Rechismes en donde un fanático aseguró que los vio compartiendo juntos. Ante este panorama, le pidió al medio indagar más sobre esta situación, por lo que se revelaron supuestas evidencias de que ambos han visitado los mismos lugares en los últimos días.

"Aida estuvo en una empresa en el Poblado en el edificio C34 en Castropol visitando a un empresario muy conocido, dueño de una compraventa muy conocida. Tuvieron muestras de amor y demás. Besos y abrazos como pareja (...) Felipe Zapata. Todos los vieron en el showroom de la compañía", dijo el testigo, quien prefirió tener su identidad anónima.

De acuerdo con la publicación, se les ha visto en el mismo gimnasio, hotel y, al parecer, estarían de viaje en Cancún, donde el empresario grabó un video probando chapulines y posteriormente lo publicó, lejos de imaginaste que los fanáticos se percatarían de que aparecía la voz de la expareja de Westcol.



Quién es el supuesto novio de Aida Victoria

Felipe Zapata es el CEO de Usados Medellín, FZ Real State y FZ Collection. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 200 mil seguidores y acostumbra a compartir contenido relacionado con su faceta dentro del mundo de los negocios, los lujos que se va en algunas ocasiones, los viajes que realiza y hasta brinda recomendaciones a los seguidores que buscan la manera de invertir o tener libertad financiera.

Varios usuarios han acudido a sus últimas publicaciones para felicitarlo por la supuesta relación: "Agropecuario ❌ Piloto de Autos de lujo ✅", "Aida también subió una foto de ese mismo lugar, donde está el chico en su última foto de su historia 🤭😱", "Te sigo porque relacionaron a Aida contigo. Donde vaya Aida, voy yo😂", son algunos de los mensajes que se destacan.

