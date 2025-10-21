En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Acabaron con la vida de 'La Traviesa', famosa influencer colombiana: su familia tiene sospechas

Acabaron con la vida de 'La Traviesa', famosa influencer colombiana: su familia tiene sospechas

Estefanía Restrepo Valencia fue atacada con arma blanca, al parecer, en un intento de robo, así lo dio a conocer su pareja sentimental. Las autoridades se encuentran investigando el hecho.

