Acabaron con la vida de 'La Traviesa', famosa influencer colombiana: su familia tiene sospechas

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Estefanía Restrepo Valencia, más conocida en las plataformas digitales como 'La Traviesa' gracias a que compartía contenido enfocado en humor, lo que la llevó a recoger más de 200 mil seguidores en su perfil de Facebook. Los hechos ocurrieron en el sur del Valle de Aburrá el viernes 17 de octubre.

Mira también: Murió Gustavo Angarita, actor de 'Bella Calamidades' y 'La Estrategia', a los 83 años



La joven habría llegado a la Clínica Las Vegas en Medellín con vida; sin embargo, murió minutos después del ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la versión entregada por el que sería la pareja sentimental de la influencer, ambos se encontraban transitando en un vehículo por la vía que conecta a Medellín con Caldas, más específicamente en un sector conocido como 'La Y', cuando de pronto fueron abordados por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes les pidieron entregar sus pertenencias.



Mira también: Murió integrante original de la banda KISS a sus 74 años: esto se sabe

Publicidad

Al ver que no accedieron, atacaron a la joven con arma blanca en su cuerpo y a su acompañante en el brazo. Las autoridades, por su parte, incautaron el celular tanto de la víctima como de su novio para adelantar la investigación; también revisaron las cámaras de seguridad del lugar y hasta analizaron las manchas de sangre presentes en el automóvil.

El padre de 'La Traviesa' concedió una entrevista para Teleantioquia Noticia, en donde reveló que no creía en la primera versión que se conoce del caso debido a que la mujer se quedó con una cadena de oro, sus anillos y el celular: "Dicen que los abordaron dos muchachos en una moto para robarlos y que, en medio del forcejeo, le pegaron una puñalada a mi hija, pero no se llevaron absolutamente nada”.

Publicidad

Mira también: Murió Baby Demoni, amiga de Yina Calderón: la influenciadora confirmó la noticia

Asimismo, un amigo de Restrepo dio a conocer que poco antes del ataque se contactó con ella por medio de llamada y la descubrió llorando mientras se escuchaba de fondo la voz de un hombre alterado.

El caso se encuentra en manos de las autoridades.