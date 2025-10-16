Murió Baby Demoni, amiga de Yina Calderón: la influenciadora confirmó la noticia

La destacada creadora de contenido digital, que está a pocos días de enfrentarse a Andrea Valdiri en Stream Fighters, anunció el pasado 15 de octubre en horas de la noche la muerte de Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni, en medio de hechos que aún están por esclarecerse por medio de las investigaciones de las autoridades competentes.

"Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni, ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado (...) En el hospital encuentran huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara", mencionó Calderón en la plataforma.

Posteriormente, indicó que ya se estaba alistando para ir en compañía de sus hermanas hasta el hospital con el fin de ofrecerle sus más sentidas condolencias a la familia y ofrecerse a colaborar en lo que fuese necesario. Yina hizo énfasis en que esta situación le parecía bastante rara, por lo que les pidió ayuda a sus seguidores para ejercer presión y que de esta forma se pueda determinar si se trató de un asesinato o si la joven quiso atentar contra su propia vida.

"Ella hace dos días se había hecho la lipo, los senos, estaba súper feliz, estaba súper contenta con las cirugías, eso está muy raro", detalló, agregando de esta forma que le costaba creer que ella quisiera hacerse daño si estaba tan emocionada por sus propios proyectos.



Quién era Baby Demoni, la amiga de Yina Calderón que murió en extrañas circunstancias

Era un destacada modelo que recoge más de 800 mil seguidores en TikTok y más de cien mil fanáticos en su cuenta oficial de Instagram. Con el fin de generar una comunidad, la joven decidió empezar a crear contenido a inicios de 2022, por lo que acostumbraba a compartir videos relacionados a sus gustos por el estilo urbano, su experiencia con algunas cirugías estéticas y lo confiada que se encontraba de su cuerpo.

Sus seguidores se han tomado las últimas publicaciones para desearle paz en su tumba: "Yo no creo que ella se haya suicidado, estaba recién operada y se veía feliz, no creo la verdad, parece más un homicidio.😢😢", "Descansa en paz, pusiste el rap en los oídos de mucha gente, tenias una energía super buena y una actitud muy buena😢🕊 Q.D.E.P", son algunos de los mensajes que se destacan.

