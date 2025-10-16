Novio de Baby Demoni dio su versión de los hechos: "Tuvimos una fuerte discusión"

En horas de la noche del pasado 15 de octubre, la influenciadora Yina Calderón dio a conocer la muerte de Baby Demoni a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. Ante las acusaciones que recibió por parte de los usuarios de Internet incluso antes de que se confirmara el deceso, la pareja sentimental de la modelo tuvo que pronunciarse sobre el tema en su cuenta de TikTok mencionado que efectivamente sí hubo una pelea, pero revelando otros detalles previos al fallecimiento.

"Se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas, yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión, en esa fuerte discusión, pues hombre yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire. Cuando me salí, como a los 15 minutos ella me dejó un mensaje que decía... Bueno, un mensaje preocupante, tampoco voy a decirles qué decía", mencionó Samor en la red.

Posteriormente, indicó que se devolvió para la casa lo más pronto posible debido a una corazonada que le dio y fue allí que la encontró en una situación en la que ella misma se estaba haciendo daño. Según su versión, la auxilió con ayuda de los vecinos y la llevó hasta urgencias.



Samor aseguró que prefería enfrentar públicamente esta situación no solo porque estaba siendo amenazado, sino también debido a que está de por medio su reputación. Aunque afirmó que tenía pruebas de todo, dijo que prefería no mostrarlas porque sabía que esto sería contaminar las evidencias que serán de gran utilidad para esclarecer el caso.

El novio de Baby Demoni no fue el único en pronunciarse sobre el tema, pues poco antes un joven identificado como La Fresa Más Nea habló sobre la discusión entre la pareja y fue el encargado de dar a conocer que su amiga había fallecido.

"En el hospital hubo un encontrón donde se dirigió a mí diciendo que tenía que bajar los videos y no los voy a bajar. Temo por mi vida y por eso es que hago estos videos", comentó en joven.