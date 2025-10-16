Última publicación de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, antes de morir

Yina Calderón y más famosos del entretenimiento nacional están de luto debido a la muerte de Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni en las plataformas digitales. De acuerdo con la versión emitida por Calderón, el mejor amigo de la joven y su pareja sentimental, el hecho se produjo luego de una discusión entre ella y Samor (su novio).

Última publicación de Baby Demoni antes de morir

La joven realizó una publicación el pasado 14 de octubre en su cuenta oficial de Instagram. Allí aparece cantando un fragmento de la exitosa canción 'Cuando vayas conmigo' de Canserbero: "Los sexos opuestos nunca podrán ser amigos, por eso no mires a nadie cuando estés conmigo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que sabes que yo no consiento el desaire", mencionó en el clip.



En TikTok, por su parte, también posteó una grabación en donde aparece cantando un fragmento de otra canción: "Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar".



A pesar de que se veía muy recuperada, la joven se había sometido recientemente a una cirugía estética, así lo dio a conocer Calderón en redes sociales: "Ella hace dos días se había hecho la lipo, los senos, estaba súper feliz, estaba súper contenta con las cirugías, eso está muy raro", dijo en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

De hecho, Alejandra había aparecido en las plataformas digitales para mostrar su proceso de recuperación; allí llevaba puesto su faja del posoperatorio y realizando todas las recomendaciones que le dio el médico para poder tener buenos resultados.

Diferentes fanáticos se han solidarizado con los familiares de la creadora de contenido digital y también se han tomado las publicaciones en Internet para desearle paz en su tumba a la figura pública: "La vamos a extrañar, era un amor de persona ella. En persona era muy amable, todos la que la conocimos sabemos de que era esta mujer hermosa, descanse en paz 🕊️🕊️🕊️❤️🩹", "¿No había terminado con Samor luego?", "Último video de Baby Demoni 😭😭😭😭😭😭😭 Descansa en paz 🕊" son algunos de los mensajes que se destacan.

