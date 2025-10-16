En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Última publicación de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, antes de morir

Última publicación de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, antes de morir

Luego de conocerse la muerte de la destacada modelo, muchos seguidores se han tomado los últimos posts en Instagram y TikTok para desearle fuerza a sus seres queridos y paz en su tumba a la joven.

Publicidad

Publicidad

Publicidad