Todo está listo para uno de los espectáculos de moda más esperados del año. El Victoria's Secret Fashion Show se llevará a cabo este 15 de octubre de 2025 en Estados Unidos y contará con la participación de Karol G como artista principal de la jornada y la presencia de Daniela Álvarez como una de las invitadas especiales en representación de Colombia.

Quién es Valentina Castro, la modelo colombiana que estará en el Victoria's Secret Fashion Show

Es una joven nacida en Tumaco, Nariño, proveniente de un hogar humilde. Desde temprana edad desarrolló habilidades para realizar trenzas, actividad que convirtió en una fuente de ingresos en su hogar y que promocionaba entre los miembros de su comunidad.

Fue gracias a las plataformas digitales que dio a conocer ante el mundo su talento para las pasarelas y las cámaras, pues un cazatalentos identificado como Sebastián Bedoya, de Nefer Models, vio su perfil de Instagram y se percató del gran potencial que tenía y que debía ser explorado lo antes posible.



Luego de prepararse, Castro logró conquistar escenarios a nivel internacional, llegando de esta forma a debutar en Louis Vuitton en París; sin embargo, fue el desfile de Balmain Primavera/ Verano 2026 el que consolidó su carrera y la puso en la mira de otras marcas, tal fue el caso de Victoria's Secret, que marcó su regreso en 2024 luego de haber sido cancelado en 2019.

El retorno trajo consigo un cambio de branding, pues puso sobre la mesa la importancia de incluir todo tipo de cuerpos, etnias y edades dentro del grupo de modelos que desfilan en la pasarela para que más mujeres se sientan representadas en el escenario.

La confirmación de la participación de Castro ya se había hecho en redes sociales; sin embargo, fue hasta este 15 de octubre en horas de la mañana que expresó lo feliz que se sentía de participar en el evento:

"Colombia in da house. Estaré en el show de @victoriassecret 2025 🥹🪽 desfilando con @vspink", escribió en su cuenta oficial de Instagram, por lo que varios internautas han aprovechado para festejarla y desearle muchos éxitos.