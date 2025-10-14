En vivo
Hilos de vida
Caracol TV  / Actualidad  / Shakira posó rodeada de hombres: quiénes son y qué se sabe sobre el proyecto

Shakira posó rodeada de hombres: quiénes son y qué se sabe sobre el proyecto

Este 14 de octubre, la barranquillera emocionó a sus seguidores ante la posibilidad de un nuevo lanzamiento musical, pues publicó sugestivas fotos en donde sale rodeada de un grupo de hombres.

