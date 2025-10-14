Shakira posó rodeada de hombres: quiénes son y qué se sabe sobre el proyecto

La intérprete de temas como 'Loba', 'Suerte', y 'Ojos así' volvió a ser noticia este 14 de octubre luego de publicar una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en donde demuestra que estaría trabajando en un nuevo proyecto. Aunque no reveló muchos detalles al respecto, sí dejó que la mente de sus fanáticos volara un poco: "Ponle título a esto", escribió.

Junto al mensaje, agregó una galería de cinco fotografías en donde aparece no solo rodeada de hombres, sino probando su liderazgo, pues se le aprecia realizando tatuajes, dirigiendo un grupo de modelos y siendo atendida por dos sujetos más, que no dudan en arreglarle las manos y los pies.

Quiénes son los modelos de Shakira en su más reciente publicación

Fue precisamente Nicolas Gerandin, el fotógrafo, quien se encargó de registrar en redes sociales quiénes fueron los modelos contratados para este proyecto. En primer lugar se encuentra Camilo D. Tonda, el hombre al que Shakira aparece haciéndole un tatuaje en el glúteo. Se trata de un gerente de ventas graduado de la Universidad Adolfo Ibáñez que reside actualmente en Miami, Florida, estados Unidos.

Aunque su perfil de Instagram se encuentra privado, se sabe que ha construido una carrera sólida en el mundo del entretenimiento gracias a su trabajo frente a las cámaras.

Por otro lado, se encuentra Tyler Prince, quien ya había trabajado con la colombiana en 'Las mujeres ya no lloran'. Es un actor apasionado por el gimnasio que ya recoge más de 60 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde publica contenido relacionado con su estilo de vida saludable y su pasión por los autos.

Por último, está Thurman Brown III, un actor que recoge más de 120 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y que también crea contenido para redes sociales. Dentro de sus trabajos más memorables se encuentra el que realizó para Shakira y la colaboración que sacó con Cardie B en 'Puntería'.

Respecto al proyecto de la madre de Milán y Sasha, únicamente se sabe que podría ser una continuación de su más reciente álbum debido a la relación que tiene con las personas que hicieron parte de este disco y también a una publicación que hizo el fotógrafo: "Mis fotos de la icónica @shakira 💣♥️💪✨fotografiadas por mi (@nicolasgerardin 📸) en una Editorial de Moda 'La Fuerte'", se lee.

