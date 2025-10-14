En vivo
La Reina del Flow
Desafío Siglo XXI  / Quiénes quedaron eliminados del 'Desafío': Gamma pierde a dos de sus integrantes

Quiénes quedaron eliminados del 'Desafío': Gamma pierde a dos de sus integrantes

Dos mujeres y tres mujeres se enfrentaron en el Box Negro: Valentina, Grecia, Gio, Camilo y Potro. Mira quiénes fueron los dos participantes que tuvieron que decir adiós al Desafío.

