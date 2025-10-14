Quiénes quedaron eliminados del 'Desafío': Gamma pierde a dos de sus integrantes

En este capítulo 72 del Desafío Siglo XXI, las emociones estuvieron a flor de piel. Aunque no hubo lágrimas por la partida de dos integrantes de Gamma, hubo palabras de agradecimiento y momentos muy emotivos por la salida de los Súper Humanos.

Quiénes quedaron eliminados del Desafío HOY

Grecia y Camilo, ambos de Gamma, le dijeron adiós a su sueño de estar en el programa y tras esto, cada uno de los equipos los despidieron con abrazos y lindas palabras. Por otra parte, Valentina, Potro y Gio, quienes fueron victoriosos, celebraron que sigue en competencia por una semana más.



Cómo era la prueba en el Box Negro

Los participantes iniciaron desde el segundo nivel del Box, para luego encontrar una caja y desenredar una cuerda, posteriormente sacar los costales que estaban adentro de esta. Luego, descendieron por la soga que estaba ahí y después, corrieron por un camino en zig-zag.

Después, debían subir por una escalera que tenía unos pedales en cada costado hasta llegar a lo más alto. Tras esto, desamarraron una caja que contenía una plataforma, para así bajar un destornillador. Al llegar al punto, la idea era quitar un candado y bajar un triángulo gigante. Ese lo llevaron hasta la meta y al abrirlo, debían utilizar la rueda de peso para ubicarla en la punta. Los que lo lograron, continuarán luchando por llegar a la final den el Desafío.



Es de destacar que, esta es la primera Muerte de este ciclo de dos equipos tras la reorganización de los escuadrones. Ahora Gamma tiene dos integrantes menos y Omega los sigue conservando, ¿qué pasará ahora?

Es de destacar que, esta es la primera Muerte de este ciclo de dos equipos tras la reorganización de los escuadrones. Ahora Gamma tiene dos integrantes menos y Omega los sigue conservando, ¿qué pasará ahora?