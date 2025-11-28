En vivo
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Este capítulo no será como ningún otro

No puedes perder el Desafío esta noche, 28 de noviembre. En donde Andrea Serna le dará un mensaje a los participantes que los dejará sorprendidos, ¿de qué se tratará?

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Este capítulo no será como ningún otro
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 28 de nov, 2025
  • 08:36 p. m.
    Tina se va en contra de Zambrano

    Cuando todos los participantes regresaron a sus casas, en Gamma se sintió mucha tensión por una discusión entre Leo y Zambrano. Por su parte, Rosa e Isa pidieron que ellos hablen en privado para no disponer el grupo del Desafío Siglo XXI.

  • 08:31 p. m.
    Kevyn lloró por la salida de Lina y Pedro

    Cuando Andrea Serna le pide unas palabras para sus compañeros, él queda con un nudo el garganta por el momento tan triste.

  • 08:18 p. m.
    Lina no puede continuar en el Desafío

    Lina y Pedro abandonan la competencia, tras la lesión que sufrió ella en el Box Blanco. Sus compañeros lloran por lo ocurrido.

  • 08:13 p. m.
    Llamada de Andrea Serna en el Desafío

    Serna confiesa que Alpha cumplió el castigo, y después le pregunta a Pedro por su visita en la Suite ditu y también por lo que Neos le regaló.

  • 08:11 p. m.
    Lina regresa a Playa Baja

    Lina llega a Playa Baja en el Desafío Siglo XXI, luego de que los paramédicos se la llevaran para hacerle todos los exámenes tras dislocarse el brazo.

  • 08:09 p. m.
    Alpha logra superar el castigo

    Alpha por fin celebra que cumplieron el castigo y que ahora podrán ir a su casa a descansar en el Desafío Siglo XXI.

  • 08:07 p. m.
    Pedro y Kathe regresan de ditu

    Pedro y Kathe les confiesa a sus compañeros de Neos cómo la pasaron en la Suite ditu, y lo delicioso que comieron.

  • 08:05 p. m.
    Alpha enfrenta el castigo

    Alpha empieza a cumplir el castigo que les dejó Neos, ¿cómo les irá?

