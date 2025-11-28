Cuando todos los participantes regresaron a sus casas, en Gamma se sintió mucha tensión por una discusión entre Leo y Zambrano. Por su parte, Rosa e Isa pidieron que ellos hablen en privado para no disponer el grupo del Desafío Siglo XXI.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Este capítulo no será como ningún otro
No puedes perder el Desafío esta noche, 28 de noviembre. En donde Andrea Serna le dará un mensaje a los participantes que los dejará sorprendidos, ¿de qué se tratará?
-
08:36 p. m.Tina se va en contra de Zambrano
-
08:31 p. m.Kevyn lloró por la salida de Lina y Pedro
Cuando Andrea Serna le pide unas palabras para sus compañeros, él queda con un nudo el garganta por el momento tan triste.
-
08:18 p. m.Lina no puede continuar en el Desafío
Lina y Pedro abandonan la competencia, tras la lesión que sufrió ella en el Box Blanco. Sus compañeros lloran por lo ocurrido.
-
08:13 p. m.Llamada de Andrea Serna en el Desafío
Serna confiesa que Alpha cumplió el castigo, y después le pregunta a Pedro por su visita en la Suite ditu y también por lo que Neos le regaló.
-
08:11 p. m.Lina regresa a Playa Baja
Lina llega a Playa Baja en el Desafío Siglo XXI, luego de que los paramédicos se la llevaran para hacerle todos los exámenes tras dislocarse el brazo.
-
08:09 p. m.Alpha logra superar el castigo
Alpha por fin celebra que cumplieron el castigo y que ahora podrán ir a su casa a descansar en el Desafío Siglo XXI.
-
08:07 p. m.Pedro y Kathe regresan de ditu
Pedro y Kathe les confiesa a sus compañeros de Neos cómo la pasaron en la Suite ditu, y lo delicioso que comieron.
-
08:05 p. m.Alpha enfrenta el castigo
Alpha empieza a cumplir el castigo que les dejó Neos, ¿cómo les irá?