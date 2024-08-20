Publicidad
lunes 08 de septiembre, 2025
Caracol TV
/
Desafío Siglo XXI
/
Reto 3X
Reto 3X
Karen y Madrid se enfrentaron en la final del Reto 3X Rexona clinical by Desafío.
Foto: Caracol Televisión
Reto 3X
El peculiar gesto de Karen y Madrid en la final del Reto 3x Rexona Clinical by Desafío
Ganadores del Reto 3x Rexona Clinical by Desafío.
Foto: Caracol Televisión
Reto 3X
¿Quiénes son los participantes que ganaron el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío?
Reto 3X
Capítulo final: un hombre y una mujer son los ganadores del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío
Melina Ramírez es la presentadora del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío.
Foto: Instagram @melinaramirez90
Reto 3X
Melina Ramírez regresó a la Ciudadela del Desafío y muchos no se dieron cuenta: mírala
¿Dónde ver el Reto 3X Rexona Clinical By Desafío?
Foto: Caracol Televisión
Reto 3X
¿Dónde ver el tercer capítulo del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío?
Así fueron las caídas en el Reto 3X Rexona Clinical By Desafío.
Foto: Caracol Televisión.
Reto 3X
Rapelo y La Flaca tuvieron aparatosas caídas en el Reto 3X Rexona Clinical By Desafío: Mira el video
Quiénes son los finalistas del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío.
Foto: Caracol Televisión.
Reto 3X
Finalistas del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío: Dos hombres y dos mujeres se enfrentarán
¿Quiénes son los cuatro participantes que quedaron eliminados del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío?
Foto: Caracol Televisión.
Actualidad
Quiénes quedaron eliminados del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío: Cuatro participantes perdieron
Reto 3X
Capítulo 2: El desafío de calor extremo deja a cuatro concursantes en la carrera por la gran final
Cuánto dinero recibieron los ganadores de la primera edición del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío
Foto: Caracol Televisión
Reto 3X
Cuánto dinero recibieron los ganadores de la primera edición del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío
Ganadores del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío 2023.
Foto: Caracol Televisión
Reto 3X
¿Quiénes ganaron la edición anterior del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío?
Arandú y Karen vuelven a competir juntos en la Ciudadela del Desafío.
Foto: Instagram @karencandiafitness / @arandu_model
Reto 3X
Karen y Arandú volvieron a las pistas del Desafío: así podrás verlos competir de nuevo
