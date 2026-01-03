Ricardo Montaner, Carlos Baute y más reaccionan a la captura de Nicolás Maduro: “nos llegó el día”

Son muchas las reacciones en redes sociales sobre la situación política de Venezuela, esto, debido a que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por el gobierno estadounidense, así fue confirmado por Donald Trump y por otros mandatarios de la región.

Como era de esperarse, artistas, actores, cantantes y más celebridades de Venezuela han reaccionado a los hechos. Algunos de ellos son Ricardo Montaner, La Divaza y Carlos Baute, que manifestaron cómo se sienten al iniciar el 2026.



Ricardo Montaner reacciona a captura de Maduro

En su perfil de X, previamente Twitter, el intérprete de ‘Me va a extrañar’ ha realizado dos publicaciones al respecto. La primera fue a las 5:19 a.m. en la que escribió: “SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman, amén”.

Por otro lado, horas después, volvió a escribir: “¡Qué hermosa mañana, ehhh…!”, un comentario que ya tiene más de 258 mil impresiones en la red social y que ha recibido un gran número de reacciones de los internautas.

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman.

Amen amen 🙏 #Venezuela #venezuelalibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

Carlos Baute habla sobre Nicolás Maduro

El cantante ha realizado un video en el que mencionó que todos los venezolanos “estaban sin dormir”, pues USA confirmó que atrapó a Nicolás Maduro: “Enhorabuena, estamos con ustedes, bendiciones, estamos atentos a las noticias, nos tocó el día, se hizo realidad el regalo de navidad”.



Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma.

A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible.

Dios… pic.twitter.com/4D0OvH5mRJ — Carlos Baute (@carlosbaute) January 3, 2026

La Divaza: video sobre la captura de Nicolás Maduro

El influenciador ha compartido varios videos y fotografías en su cuenta de Instagram, allí anuncia que leyó los trinos de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela; se emociona y a gritos cuenta lo que está sucediendo, al mismo tiempo que se alegra por la detención.

Finalmente compartió con sus casi ocho millones de seguidores una de las primeras fotos del político venezolano siendo capturado por los militares estadounidenses y anunciando que pronto quiere regresar a Venezuela.