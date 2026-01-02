Hija del exmánager de Diomedes Díaz habló con él antes de morir y se descubrió la verdad

La muerte de Manuel José Páez Álvarez, exmánager de Diomedes Díaz, impactó a los seguidores tras ser hallado el 30 de diciembre sin vida. Por lo cual, las autoridades empezaron a analizar cada detalle para determinar qué fue lo que ocurrió ese día muy cerca a El Rodadero.

Hija del exmánager de Diomedes Díaz habló con su papá antes de morir

Ahora bien, según menciona el portal Entérate en Línea, de Santa Marta, la Policía llegó a la conclusión de que no se trató ni de un accidente, homicidio ni robo. El Tiempo, que coincide con el medio regional, agrega que el hombre tenía en su poder todos sus objetos valiosos como el teléfono y su documento de identidad. Además, relatan que Páez no presentó ninguna clase de agresión en su cuerpo.

Lo que llamó la atención fue lo que encontraron en el celular. Precisamente, Isabela Paéz Ariza, la hija del exmánager de Diomedes Díaz, fue la última persona que habló con él. Él fue quien le marcó, pero según reveló la joven, no tuvieron una charla casual, sino sintió que se estaba despidiendo.

En medio de la llamada, le agradeció por todo lo vivido y tras unos minutos después, ambos colgaron y hasta ahí se supo de Manuel José. Aunque ella no vio nada extraño en aquel suceso, todo cambió luego de unas horas. La familia se dio cuenta de la triste noticia a través de las pantallas, donde confirmaban que lo habían encontrado sin vida.

¿Qué fue lo que pasó con el exmánager de Diomedes Díaz?

Las autoridades continuaron con la investigación, para determinar qué le causó la muerte. La joven Isabela detalló algo muy valioso, afirmó que su papá tenía antecedentes de depresión y también de ansiedad. Al parecer, Manuel José Páez Álvarez habría organizado todo, porque ese día se puso la misma ropa que usaba para salir a caminar.