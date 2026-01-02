Hija del exmánager de Diomedes Díaz habló con él antes de morir y se descubrió la verdad

Publicidad

Exmánager de Diomedes Díaz llamó a su hija antes de morir y se descubrió la verdad del caso

Isabela Páez Ariza, la hija del exmánager de Diomedes Díaz, fue la última persona que entabló una conversación con él. Por lo cual, fue una pieza clave para esclarecer su muerte.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 2 de ene, 2026
