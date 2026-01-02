Publicidad

Yo Me Llamo Gloria Trevi reveló qué nombre le va a poner al bebé que espera del doble de Luis Alfonso

Publicidad

Yo Me Llamo Gloria Trevi reveló si espera niño o niña y el nombre que le pondrá al bebé

La imitadora de Gloria Trevi en Yo Me Llamo 2025 inició una relación con el doble de Luis Alfonso y, en agosto, anunciaron que estaban en la dulce espera. Ahora, reveló el nombre que llevará su bebé.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 2 de ene, 2026
Yo Me Llamo Gloria Trevi reveló si espera niño o niña.