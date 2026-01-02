Yo Me Llamo Gloria Trevi reveló si espera niño o niña y el nombre que le pondrá al bebé

El pasado 30 de agosto de 2025, y en exclusiva para La Red, Yo Me Llamo Gloria Trevi y Yo Me Llamo Luis Alfonso sorprendieron al anunciar que se iban a convertir en padres. Ahora, la doble de la intérprete de ‘Todos me miran’ y ‘Con los ojos cerrados’ volvió a llamar la atención en sus redes sociales al compartir varias imágenes de su pancita y revelar nuevos detalles del bebé que está esperando.

Yo Me Llamo Gloria Trevi va a tener niño o niña

En su perfil de Instagram y ante sus más de 12 mil seguidores, Yuli Sánchez, nombre real de la imitadora, publicó varias imágenes y videos en los que deja ver que su embarazo está bastante avanzado, recibiendo todo tipo de comentarios y preguntas.



Mientras muchos la han felicitado por disfrutar al máximo esta etapa, otros se han mostrado curiosos por saber si tendrá niño o niña. Ante esto, ella confirmó que espera una niña y que ya tiene claro el nombre que le pondrá: Miranda Isabel.

César Jesús Narváez, Yo Me Llamo Luis Alfonso, quien llegó a la final de la más reciente temporada del concurso, y Yo Me Llamo Gloria Trevi se enamoraron durante las grabaciones del programa de imitación. Desde entonces sostienen una relación que los llevó a convivir en Bogotá.

Yo Me Llamo Luis Alfonso estuvo con la doble de Shakira

Cabe recordar que Narváez también participó en Yo Me Llamo 2023 imitando a Elvis Crespo y que, en esa edición, se involucró sentimentalmente con la doble de Shakira, con quien incluso llegó a vivir. Sin embargo, en febrero de 2025 terminaron su relación, aunque no revelaron el motivo de la ruptura ni dieron mayores detalles.





Con cuánto dinero salió Yo Me Llamo Gloria Trevi

Gracias a su desempeño, Yo Me Llamo Gloria Trevi fue elegida como la Mejor de la Noche en tres oportunidades. En una de esas galas ganó 20 millones de pesos, en otra 8 millones y en una más recibió 10 millones, acumulando así un total de 38 millones de pesos como recompensa por su trabajo constante y su capacidad para aplicar los consejos de los profesores de la Escuela.

