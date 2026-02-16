Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Final del Desafío puso a famoso de 'La Red' a comerse las uñas: fotos de su reacción - CaracolTV

Mientras los dos finalistas y sus duplas competían en esta zona de La Ciudad de las Cajas, los televidentes centraron su atención en una figura pública que estaba dentro de los asistentes a la Gran Final.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Final del Desafío puso a famoso de 'La Red' a comerse las uñas: fotos de su reacción

Mientras los dos finalistas y sus duplas competían en esta zona de La Ciudad de las Cajas, los televidentes centraron su atención en una figura pública que estaba dentro de los asistentes a la Gran Final.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Presentador de 'La Red' estuvo en la Gran Final del 'Desafío del Siglo XXI'.