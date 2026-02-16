Final del Desafío puso a famoso de 'La Red' a comerse las uñas: fotos de su reacción

Muchas emociones se viven en la Gran Final del 'Desafío del Siglo XXI', transmitida este 16 de febrero por Caracol Televisión. El capítulo muestra el cierre de la competencia con el enfrentamiento entre Rata y Valentina, quienes ganan el circuito final, y Zambrano junto a Miryan, que buscan alcanzar el primer lugar en esta prueba.

Mira también: Cómo reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ cuando su papá dijo que quería la eutanasia



Durante el desarrollo de la prueba, mientras los equipos avanzan por los obstáculos instalados en La Ciudad de las Cajas, los televidentes notan la presencia de una figura conocida entre el público asistente.



Quién es la presentadora de 'La Red' que estuvo en la Gran Final del 'Desafío'

La persona que aparece en las imágenes es Mary Méndez, presentadora del programa de entretenimiento 'La Red', donde comparte set de grabación con Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Vargas.

Durante varios momentos del circuito se pone de pie, se lleva las manos al rostro y se come las uñas mientras sigue el desempeño de los finalistas, demostrando su preocupación por el resultado.

Su presencia coincide con los momentos de mayor tensión del recorrido, en los que cada segundo resulta determinante para el desenlace de la prueba.



Mira también: Rata, del Desafío, estuvo al borde de la muerte en un accidente: qué le pasó



Cuánta ventaja le lleva Rata a Zambrano en la travesía a Cartagena del 'Desafío'

Tras finalizar el circuito, Rata y Valentina se convierten en los primeros en emprender la siguiente etapa de la Final. De acuerdo con la información entregada al cierre de la prueba, le llevan a Zambrano y Miryan una ventaja de 12 minutos y 54 segundos al iniciar la travesía hacia Cartagena de Indias.

Publicidad

El recorrido debe realizarse sin dinero, lo que obliga a los equipos a desplazarse por carretera y gestionar ayuda para avanzar. Rata y Valentina comienzan el trayecto en una moto, lo que les permite cubrir los primeros kilómetros con mayor rapidez. Mientras tanto, Zambrano y Miryan parten minutos después con la tarea de reducir la diferencia de tiempo en el camino.

Mira también: Kevyn rompió su silencio sobre su 'traición' a Valkyria en el Desafío: “No quiero que suene mal”

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.