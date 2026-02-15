Publicidad

Quién es el hijo de Patricia Teherán y por qué está registrado como su hermano: no ha recibido regalías

Alex Teherán, hijo de la fallecida Patricia Teherán, revela que aparece legalmente como hermano de su propia madre, un error que le ha impedido recibir 31 años de regalías por su música.

El hijo de Patricia Teherán está registrado como su hermano: no ha recibido regalías

Alex Teherán, hijo de la fallecida Patricia Teherán, revela que aparece legalmente como hermano de su propia madre, un error que le ha impedido recibir 31 años de regalías por su música.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de feb, 2026
