El hijo de Patricia Teherán está registrado como su hermano: no ha recibido regalías

Álex Teherán, hijo de la fallecida 'Diosa del Vallenato' Patricia Teherán, habló en exclusiva con La Red sobre el drama legal que enfrenta desde hace años: aunque es el único heredero de su madre, no ha recibido ninguna regalía por su música.

Por qué el hijo de Patricia Teherán no ha recibido regalías

El problema, según explicó, se debe a un error legal que cambió completamente el curso de su situación: “Legalmente no soy hijo de mi mamá. También legalmente soy hermano de mi mamá, porque mis abuelos fueron quienes me registraron, ya mi madre ya no estaba. Entonces yo como tal aparezco como hermano, aunque todo el mundo entero sabe que mi mamá es Patricia Teherán y más porque me parezco mucho a ella”.



Por este vacío legal se perdieron 31 años de regalías, pues el acta solo contiene las firmas de sus abuelos; ni el padre ni Patricia la firmaron.



Quién es el papá del hijo de Patricia Teherán

El padre de Alex, Rodrigo Castillo, quien estaba vivo cuando Patricia murió, nunca pudo registrar al niño: “A mi papá lo matan en Medellín, no me alcanzó a registrar, él no vivía en Cartagena, estaba ocupado con sus negocios… tenía 3 o 4 años, no tengo recuerdos de él”, explicó Alex. Sin registro civil, no hay derecho a las regalías.

Actualmente, su abogada ha iniciado un proceso legal con todas las pruebas necesarias para intentar recuperar las tres décadas de herencia que están en el limbo. Hasta ahora, no hay indicios de que alguien haya recibido las regalías; podrían estar retenidas.

Frank Solano, de La Red, mencionó que los videos de Patricia Teherán en YouTube tienen más de 444 millones de visualizaciones, lo que se traduce en regalías estimadas entre 900 millones y 4.400 millones de pesos. La cifra exacta se conocerá una vez que el proceso judicial avance y se acepten las pruebas.





