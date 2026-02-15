Kevyn rompió su silencio sobre su 'traición' a Valkyria en el Desafío: “No quiero que suene mal”

Kevyn Rúa resultó eliminado del Desafío Siglo XXI junto con su dupla Tina, diciéndole adiós a su sueño de convertirse en el primer bicampeón en la historia del programa. Tras su salida, el deportista recordó en diversas entrevistas aquellos hechos que marcaron su regreso a la Ciudad de las Cajas.

Mira también: Rata y Valentina reciben jugosa recompensa luego del Desafío de Muerte



Durante una transmisión en vivo le recordaron el momento en el que tuvo que reorganizar su equipo y no escogió a Valkyria en primera instancia, quien también ostenta el título de campeona y, además, había armado con él la escuadra de Neos.



Qué dijo Kevyn de su "traición" a Valkyria en el Desafío

Este hecho la indignó y se mostró molesta al punto de decirle que se había sentido muy mal y que la culpa era de ella por “esperar mucho de la gente que uno quiere”. En su momento, Kevyn guardó silencio, pero ahora habló sobre lo que realmente pasó y qué le diría hoy.

“Valkyria es una mujer muy fuerte. No creí que se la fueran a llevar por el disgusto que tenía con Zambrano. Yo vi muy fuertes a Deisy y a Potro; dije que si quería tener a los de Alpha completos, tenía que empezar por allá. Yo dije: por mí me iría con Alpha”.

“Obvio, Valkyria se disgustó, se molestó. Es muy dulce por dentro, normal, es su emoción. La dejé que se expresara y por eso callé y la escuché”, agregó.





Kevyn confesó que todavía no le da la razón frente a lo que Valkyria expresó en su momento y a la molestia que manifestó: “Sé que estamos en un juego. Lo han hecho conmigo; en mi anterior Desafío llegué a una casa a la que no quería ir, pero allá tuve que jugar y aprendí. Pero bueno, la dejé sentir”.

Publicidad

“Me hubiese disgustado si hubiera sido igual”, añadió. Sin embargo, también hizo la salvedad de que todo hace parte del juego: “No quiero que suene maluco, pero sé que esto es individual. Para ella avanzar, si tiene que eliminarme, lo hace y vamos a seguir siendo amigos”.

En El Sentenciado, Kevyn comentó que este episodio no afectó su amistad y que, de su parte, todo sigue intacto por el respeto y el cariño que se tienen.

Publicidad

¿Cuánta plata sacó Kevyn del ‘Desafío’ 2025?

Durante la entrevista, Kevyn confirmó que obtuvo un total de 236 millones 445 mil pesos colombianos a lo largo de su participación en el programa. Esta cifra corresponde a los premios que acumuló durante las distintas fases del reality, producto de su desempeño en las pruebas y dinámicas del juego.

Mira también: Gero, eliminado del ‘Desafío’ ganó siete veces más plata en su segunda participación

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.