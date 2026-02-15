Publicidad

Kevyn rompió su silencio sobre su 'traición' a Valkyria en el Desafío: “No quiero que suene mal”

El campeón del Desafío 20 Años se sinceró en vivo ante las cámaras de Caracol Televisión sobre uno de los momentos más tensionantes que protagonizó en Neos al no escoger a Valkyria para su equipo.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de feb, 2026
Kevyn rompió su silencio sobre su 'traición' a Valkyria en el Desafío.