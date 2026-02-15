¿Zambrano y Miryan seguirán juntos luego del 'Desafío'? Esto dijeron en exclusiva

Zambrano y Miryan se convirtieron en finalistas del Desafío Siglo XXI junto a Rata y Valentina, dejando claro que están listos para entregar un verdadero espectáculo y una batalla de titanes en la última gran prueba.

Mira también: Zambrano, del ‘Desafío’, recuerda cuando se enteró que acabaron con la vida de su padre



Pero antes de este capítulo tan esperado, ambas parejas hablaron en exclusiva con Caracol Televisión. El deportista y la emprendedora dieron detalles de lo que han vivido juntos y de lo que esperan que suceda, incluso a nivel personal.

“La verdad es que para mí es un nuevo comienzo, porque esto me hace recordar cuando fui medallista olímpico. Esta es la final para mí”, expresó Zambrano. Por su parte, Miryan aseguró que se siente muy feliz y que su propósito siempre ha sido darlo todo en las pistas para no defraudar la confianza que han construido como dupla.



¿Zambrano y Miryan van a seguir juntos luego del Desafío?

A la pareja le preguntaron directamente qué está pasando entre ellos y, entre risas, respondieron: “No, nada… una cosita por ahí, un roce suave, pero hay que ir paso a paso, dejarse sorprender. Entonces dejemos que llegue su momento”, dijo Anthony.

Cuando se les cuestionó qué tan en serio va lo suyo, nuevamente intentaron disimular los nervios con risas. “Bien, siento que estamos dejando que todo vaya sucediendo como debe suceder”, agregó al atleta de 24 años.



Publicidad

Sobre la clave para llegar a este punto de la competencia, con el que todos sueñan desde el día uno, revelaron que ha sido la confianza, la motivación diaria y, sobre todo, la comunicación.

En este espacio, Zambrano recordó el castigo del corte de cabello y confesó lo mucho que le dolió ver a su dupla atravesar ese momento. Dijo que espera que todo ese sacrificio valga la pena.

Publicidad

Cuál es la estrategia de Miryan y Zambrano para la Final del Desafío

Con respecto a cuál será su estrategia para la gran final, aseguraron que no la cambiarán. Seguirán haciendo lo que les ha funcionado hasta ahora, sumándole “tips de malicia indígena”.

“Le he explicado mucho sobre los nudos, subir cuerdas, sacar ventaja y buscar la manera más fácil de hacer las cosas”, explicó Zambrano.



¿Qué harán Miryan y Zambrano con el dinero si ganan el Desafío?

Sobre sus planes en caso de ganar, Zambrano confesó: “Quiero terminar mi sueño de montar unos negocios que comencé, pero no he podido concluir. Además, ese dinero pagaría mi preparación para los Juegos Olímípicos, porque tengo el sueño de ir y darle una medalla de oro a mi mamá. Eso es costoso”.

Mira también: Rata y Valentina reciben jugosa recompensa luego del Desafío de Muerte

Miryan, por su parte, fue clara: “Compraría un lote para empezar mi casa para Juan Martín”, es decir, su hijo.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.