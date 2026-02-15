Publicidad

Qué dijeron Zambrano y Miryan sobre seguir juntos luego del Desafío

Zambrano y Miryan, finalistas del Desafío Siglo XXI, hablaron en exclusiva antes de la gran final sobre su relación, su estrategia para la última prueba y los sueños que cumplirían si ganan el reality.

¿Zambrano y Miryan seguirán juntos luego del 'Desafío'? Esto dijeron en exclusiva

Esta dupla finalista del Desafío Siglo XXI habló en exclusiva, antes de la prueba más importante del programa, sobre su relación y los sueños que tienen pendientes.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de feb, 2026
Zambrano y Miryan revelan si seguirán juntos luego del Desafío