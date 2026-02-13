Quiénes son los FINALISTAS del ‘Desafío 2025’: dos hombres y dos mujeres harán historia

Publicidad

Quiénes son los FINALISTAS del ‘Desafío 2025’: nombres de los ganadores de la Semifinal - CaracolTV

Este 13 de febrero se llevó a cabo la Semifinal del reality de los colombianos en el Box Amarillo de La Ciudad de las Cajas. De las tres parejas que seguían en competencia, una quedó eliminada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de feb, 2026
Quiénes son los finalistas del 'Desafío del Siglo XXI'.