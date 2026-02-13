Quiénes son los FINALISTAS del ‘Desafío 2025’: dos hombres y dos mujeres harán historia

El 13 de febrero se revelaron los nombres de los participantes que avanzan a la Gran Final del ‘Desafío del Siglo XXI’. En el capítulo 136 se desarrolló la Semifinal, una jornada en la que también están en juego 20 millones de pesos entregados por Oppo. Las tres duplas que llegaron a esta instancia compitieron por dos cupos para la fase definitiva.

Quiénes son los finalistas del ‘Desafío 2025’

Los primeros en asegurar su lugar en la Gran Final fueron Zambrano y Miryan. El deportista olímpico Zambrano ha llevado durante la competencia el escudo de la casa Gamma y ha ejercido como capitán de ese equipo. A lo largo de la temporada asumió responsabilidades de liderazgo dentro de su grupo. Miryan, competidora de OCR, inició su participación en Omega y posteriormente pasó a Gamma en la segunda fase, donde continuó su proceso hasta alcanzar la Semifinal y luego la clasificación a la final junto a su compañero.

La segunda dupla clasificada está conformada por Rata y Valentina. Rata, también competidor de OCR, ha tenido un recorrido por tres equipos a lo largo del programa. Formó parte de Gamma, donde también asumió el rol de capitán, pasó por Omega y posteriormente integró Neos en la etapa final de la competencia. Valentina, creadora de contenido digital, hizo parte de Beta en el inicio del ciclo, luego integró Alpha y más adelante se sumó a Neos.

Con la eliminación de Valkyria y Gio, el grupo de finalistas queda definido por dos duplas con trayectorias distintas dentro del juego. Cada participante llega a la instancia definitiva después de haber pasado por diferentes casas y de haber asumido diversos roles dentro de sus equipos.

Tras conocerse los resultados, Zambrano y Miryan, así como Rata y Valentina, comienzan su preparación para la Gran Final.

