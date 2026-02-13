Publicidad

La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 13 de febrero: primer y segundo lugar de la Semifinal - CaracolTV

Zambrano y Miryan, Gio y Valkyria, y Rata y Valentina compiten en el Box Amarillo por 20 millones de pesos y la posibilidad de quedarse con los cupos para las dos parejas en la Gran Final.

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 13 de febrero: la SEMIFINAL define nombres de los cuatro mejores

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de feb, 2026
