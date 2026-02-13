Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 13 de febrero: la SEMIFINAL define nombres de los cuatro mejores

El capítulo 136 del ‘Desafío del Siglo XXI’ presenta la semifinal en el Box Amarillo. Las tres duplas que continúan en competencia, Zambrano y Miryan, Gio y Valkyria, y Rata y Valentina, llegan al escenario y se encuentran con Andrea Serna, quien dirige la jornada. En esta instancia están en juego 20 millones de pesos entregados por Oppo y dos cupos para disputar la Gran Final.

Durante el desarrollo de la competencia, Zambrano y Miryan mantienen un ritmo constante y logran completar cada sección sin mayores contratiempos. Tras superar el último obstáculo, cruzan la línea de meta en primer lugar. Con ese resultado aseguran uno de los cupos para la Gran Final y se convierten en los ganadores de la jornada.



Poco después, Valentina y Rata llegan a la parte final del recorrido. La diferencia frente a los primeros es corta. La dupla completa el circuito y cruza la meta en segundo lugar, lo que les permite quedarse con el otro cupo disponible para la Final.

Más atrás quedan Gio y Valkyria. Durante el trayecto logran avanzar por varias estaciones, pero enfrentan dificultades en la estructura de troncos ubicada en el tramo de regreso. Ambos intentan superar el obstáculo en repetidas ocasiones. El cansancio acumulado y el lodo en sus cuerpos influyen en la ejecución. A pesar de los intentos, no consiguen completar esa parte del circuito.





Tras el anuncio del fin de la competencia, Gio y Valkyria reaccionan y manifiestan sentirse satisfechos por el trabajo realizado a lo largo del juego, aunque no logran el paso a la siguiente fase.

Mientras tanto, Zambrano y Miryan celebran el primer lugar y el premio de 20 millones de pesos entregado por Oppo. Valentina y Rata también celebran su clasificación.

