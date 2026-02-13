Publicidad

Gio del 'Desafío' pide disculpa por un error que cometió: “tuve una evolución” - CaracolTV

El deportista habló sobre su experiencia en la competencia luego de ser eliminado, junto aValkyria, en el Box Amarillo y no dudo en reconocersus errores en la convivencia.

Gio pidió una enorme disculpa por un error que cometió: “tuve una evolución”

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de feb, 2026
gio disculpas (16).jpg