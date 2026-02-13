Gio pidió una enorme disculpa por un error que cometió: “tuve una evolución”

En el marco del 'Desafío', Gio y Valkyria quedaron eliminados en la Semifinal de la competencia tras disputar una exigente prueba en el Box Amarillo, en donde enfrentaron a Zambrano y Miryan, además de Valentina y Rata, quienes también buscaban asegurar su paso a la siguiente fase del programa.

Mira también: Cuánta plata prometió darle Rata a Valentina si ganan el ‘Desafío 2025’- CaracolTV



Luego de concluir la prueba y confirmarse su salida, ambos concedieron una entrevista exclusiva en la que compartieron su balance sobre la experiencia vivida en el programa. Gio agradeció la oportunidad de haber formado parte del ‘Desafío’ y destaca el aprendizaje obtenido a lo largo de cada etapa. Reconoce que durante la competencia tuvo momentos de exaltación, especialmente después de algunos resultados adversos en las pruebas, y ofrece disculpas por las actitudes que asumió en esas circunstancias.

El ahora exparticipante señaló que su paso por el reallity le permitió revisar su comportamiento y trabajar en aspectos personales. Explica que, con el transcurso de los desafíos y la convivencia, identifica cambios en su manera de reaccionar ante la presión y la frustración. Manifiesta que evolucionó como ser humano gracias a las experiencias acumuladas dentro del juego.

Publicidad

El modelo también expresa que se siente orgulloso del proceso realizado desde el inicio de la temporada hasta la semifinal. Indicó que alcanzar esta instancia representa un logro significativo dentro de la competencia, teniendo en cuenta el número de participantes que comenzaron el ciclo. Afirma que su eliminación no la asume con tristeza, sino con gratitud por haber llegado a una fase decisiva del programa.

Con la salida de Gio y Valkyria, la Semifinal avanza hacia su desenlace definitivo. Mientras tanto, los competidores restantes continúan su preparación para enfrentar los retos que definirán al ganador de la temporada.

Publicidad

Mira también: Cuánta plata sacó Gero, hijo de Juan Pablo Ángel del ‘Desafío’, en esta segunda etapa - CaracolTV

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.