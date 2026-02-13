Del temor a la superación: Valkyria admite que tenía miedo de regresar al 'Desafío'

Valkyria, exparticipante y campeona en 2021 del ‘Desafío’, habló sobre su experiencia tras quedar eliminada en laSemifinalen el 2025. Su salida se produce luego de una prueba decisiva en el Box Amarillo, escenario de una competencia que define el paso a laFinal y marca uno de los momentos determinantes de la temporada.

La deportista regresó a la competencia con el antecedente de haber ganado el título en 2021. Señaló que al aceptar nuevamente el reto sintiótemor de no cumplir con las expectativas del público y de enfrentarse ala presión que implicaba volver siendo yacampeona, además, explica que ese miedo la acompañódesde el inicio, especialmente porel recuerdo de su desempeño anterior y por el significado que tiene su nombre dentro del formato.



Durante el desarrollo de la competencia, Valkyria participóen distintas pruebas físicas y mentales que exigieron resistencia, estrategia y trabajo en equipo. En la Semifinal, el Box Amarillo se convirtió en el escenario de una prueba crucial que definió su continuidad. Allí enfrentó, junto a sus contrincantes, zambrano,Miryan, Rata y Valentina,un circuito que pusoa prueba su capacidad de concentración y desempeño bajo presión.

Tras su salida, Valkyria expresó que, pese al resultado, se siente satisfecha con sus capacidades actuales,el proceso le permitió reconocer cambios personales y deportivos. Afirma que encuentra una nueva versión de sí misma, construida a partir de los aprendizajes adquiridos en esta etapa. Señaló que durante el transcurso del programa incorpora herramientas que fortalecen su rendimiento y su manejo emocional frente a las exigencias de la competencia.

También manifiesta que disfruta nuevamente de las pistas y de la dinámica propia del Desafío. Explica que cada circuito representa una oportunidad para medir su evolución respecto a temporadas anteriores. Asegura que el regreso le permite experimentar la competencia desde una perspectiva distinta, enfocada en el crecimiento personal y en la adaptación a nuevos escenarios.





En esta etapa, Valkyria compitió en dupla con Gio. Sobre esa experiencia, comentó que el acompañamiento de su compañero resultó clave para su proceso, con él logró identificar errores y asumirlos como parte del aprendizaje. Señaló que el trabajo conjunto facilitó la comunicación y la construcción de estrategias durante las pruebas. Según relata, la presencia de Gio contribuye a mantener la concentración y a fortalecer la confianza en momentos de exigencia.

Con su eliminación en la semifinal, Valkyria cierra su participación en el 'Desafío Siglo XII'. Describe su paso por la competencia como un proceso de transformación personal y deportiva, marcado por el retorno a las pistas, el trabajo en equipo y la superación de temores asociados a su condición de campeona anterior.

