Del temor a la superación: Valkyria admite que tenía miedo de regresar al 'Desafío'

La campeona vivió por primera vez una eliminación, junto a su dupla Gio, y ante esto indicó que cuando la llamaron para su regreso tuvo dudas frente a sus capacidades frente a las pruebas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de feb, 2026
