LA INFLUENCER
Vecinos telenovela: vea acá los capítulos y más contenido – Caracol TV
Sinopsis: Óscar Leal es un taxista que acude a fiestas con frecuencia y quien vive junto a su mamá Ruca del Socorro Leal (María Margarita Giraldo) en un barrio humilde de Bogotá.
Oscar celebra su grado por todo lo alto con una gran fiesta
Patricia y Óscar logran graduarse de la universidad
Óscar logra detener a Rodolfo y por fin puede casarse con el amor de su vida
Rodolfo interrumpe en la boda de Óscar y secuestra a la Doctora Tatiana
Capítulos
Vecinos
Es la hora de una celebración por todo lo alto: Óscar llega con papayera a la boda
Vecinos
Lista la boda, pero ¿y los novios? Óscar y Tatiana tienen retrasos para la ceremonia
Vecinos
¡Clarita encuentra un comprador! Todo podría mejorar para los Vélez
Vecinos
¿Nuevos vecinos? Óscar y Tatiana le hacen una propuesta a la familia del taxista
Vecinos
El 'Gato' le expresa su gran felicidad a Óscar al saber de su compromiso
Vecinos
¿En problemas? Alicia debe cumplir las complicadas exigencias de su esposo
Vecinos
Don Gervasio sigue convencido en darle una nueva oportunidad a Poncho
Vecinos
Clarita visita a Álvaro en la cárcel, pero las cosas no resultan ser lo mejor
Vecinos
Don Gervasio visita a Poncho en la cárcel
Vecinos
Alicia toma una decisión totalmente apresurada
Vecinos
Jessica regresa al barrio con la pequeña Sol
Vecinos
Una noche basta para que el amor crezca
Vecinos
Tatiana y Óscar no pueden ocultar más el amor que sienten
Vecinos
Jessica está profundamente agradecida con la doctora
Vecinos
¿Nacerá un amor poco esperado?
Vecinos
Poncho es descubierto y tendrá que asumir las consecuencias de su avaricia
Vecinos
Comienza la cuenta regresiva para salvar a Sol
Vecinos
Tatiana arriesga su futuro para salvar a Sol
Vecinos
Tatiana visita a Rodolfo en la cárcel para abogar por la niña
Vecinos
Poncho se encuentra en aprietos en la central de taxis
Vecinos
Sara tiene un buen momento con Diego Armando
Vecinos
Óscar se entera de quién es el padre biológico de Sol
Vecinos
Óscar se entera de una verdad que lo devastará
Vecinos
Jessica no tiene otra opción que contar la verdad
Vecinos
Jessica busca a Tatiana pedir ayuda para su hija
Vecinos
Óscar se entera de que sus genes no son compatibles con los de la bebé
