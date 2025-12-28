Luis Alfonso se quebró al escuchar a su hijo cantar: mira el emotivo VIDEO

El hijo de Luis Alfonso, que en redes aparece como El Charrito Rendón, subió un video en donde le está cantando a su papá con todo el corazón. En medio de todos, se apodera del micrófono y demuestran la gran voz que tiene.

Luis Alfonso lloró al escuchar cantar a su hijo

Cuando el pequeño está entonando las primeras letras de la canción, el intérprete de 'Chismofilia' no duda en ponerse a llorar al escucharlo. Los demás que están sentados, se quedan viendo y admiran el gran talento que tiene a su corta edad. Frente a este hecho, los seguidores se reportan y aplauden al cantante nacido en Popayán por la gran persona que es.



"Te admiro tanto Luis Alfonso, no cambies nunca", "ese señorazo es puro corazón, bella familia", "botón de los que lloramos de felicidad y orgullo", "sin duda el mejor artista de Colombia, gran persona", "a todos nos dejó con los ojos aguaditos", "owww ver a su papá llorar por orgullo es ver una estrella brillar", "hermoso mini Luis Alfonso...qué orgullo y qué talento", "el niño no sabe que acaba de hacer el mejor video de toda su vida", dijeron algunos en la publicacion.

Canciones de Luis Alfonso

Luis Alfonso es un cantante colombiano nacido en Popayán, Cauca, reconocido como una de las figuras más fuertes de la música popular actual. Desde joven mostró su pasión por el canto y logró abrirse camino gracias a su estilo directo, su carisma y letras que conectan con las emociones del público. Sus canciones suelen hablar de amores intensos, desamores, fiesta y experiencias personales, lo que le ha permitido construir una identidad auténtica dentro del género.





A lo largo de su carrera, Luis Alfonso ha alcanzado gran popularidad con temas como 'Chismofilia', 'La Ex', 'Contentoso', 'Mi palabra contra la de ellos', 'El precio de tu error' y 'Descriterio', canciones que se han viralizado en plataformas digitales y redes sociales. Gracias a estos éxitos, el artista ha consolidado una sólida base de seguidores y se ha posicionado como uno de los cantantes más escuchados y solicitados en escenarios de música popular en Colombia.

