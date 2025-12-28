Publicidad

VIDEO del hijo de Luis Alfonso cantándole al Contentoso; él no paró de llorar

Luis Alfonso puso a llorar a más de un seguidor, luego de que su hijo le diera tremenda serenata. En la cuenta de Instagram del menor dejó unas palabras de agradecimiento a su papá.

Luis Alfonso se quebró al escuchar a su hijo cantar: mira el emotivo VIDEO

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 28 de dic, 2025
