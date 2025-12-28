A Yeferson Cossio le regalaron el gato más grande del mundo, ¿qué raza es?

En los últimos días, Yeferson Cossio ha sido tendencia luego de revelar que presentó una falla en su corazón que obligó a los médicos a intervenirlo. La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores, quienes se mantuvieron atentos a su estado de salud. Afortunadamente, el procedimiento fue exitoso y el creador de contenido ya se encuentra en proceso de recuperación, motivo por el cual agradeció públicamente a todos los fans que le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos.

Cuál es el gato más grande del mundo

Tras superar este delicado episodio, el influencer paisa volvió a sonreír y compartió una noticia que lo tiene ilusionado. Yeferson confesó que en marzo de 2026 recibirá al que es considerado el gato más grande del mundo, una mascota que ha esperado con entusiasmo.



El animal pertenece a la raza Maine Coon, famosa por su imponente tamaño. Según explicó el hermano de Cintia Cossio, los machos de esta raza pueden pesar alrededor de 9 kilos, aunque existen ejemplares que alcanzan hasta 14 kilos, como Óscar, un reconocido felino que mide cerca de 120 centímetros de largo.

Cabe destacar que el Maine Coon es una de las razas de gatos más antiguas de América del Norte. Sus orígenes se remontan al estado de Maine, en Estados Unidos, de donde proviene su nombre. Aunque su apariencia es imponente, estos gatos se caracterizan por ser cariñosos, dóciles y muy apegados a sus dueños, lo que los convierte en mascotas ideales. Así luce el impresionante gato que pronto llegará a la vida de Yeferson Cossio y que ya causa furor en redes sociales.

Así luce el gato más grande del mundo.

Qué le pasó a Yeferson Cossio en el corazón

Yeferson Cossio, reconocido influencer con más de 12 millones de seguidores, confirmó que atravesó un problema cardíaco que lo obligó a acudir de inmediato a un hospital para ser evaluado y tratado. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, contó que la falla en su corazón fue grave y que estuvo en riesgo, razón por la cual los médicos programaron una intervención quirúrgica de menor complejidad para estabilizar su salud.

Tras conocerse la noticia, sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y reflexión, destacando el acompañamiento constante de su familia durante este difícil momento. Antes de ingresar al quirófano, el creador de contenido compartió una imagen junto a su pareja y sus hermanas, Cintia y Gisela, y aseguró que se sentía respaldado y confiado en que todo saldría bien, mientras permanecía rodeado del cariño de sus seres queridos en el hospital.

