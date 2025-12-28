Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cuál es el gato más grande del mundo, a Yeferson Cossio le regalaron uno y esta es la raza

A través de sus redes sociales, Yeferson Cossio confesó que está muy feliz porque muy pronto tendrá en su casa al gato más grande del mundo; sin embargo, afirmó a sus mascotas no les agradará mucho.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A Yeferson Cossio le regalaron el gato más grande del mundo, ¿qué raza es?

A través de sus redes sociales, Yeferson Cossio confesó que está muy feliz porque muy pronto tendrá en su casa al gato más grande del mundo; sin embargo, afirmó a sus mascotas no les agradará mucho.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
A Yeferson Cossio le regalaron el gato más grande del mundo, ¿qué raza es?