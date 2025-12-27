Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Baile de Carolina Soto en redes sociales para recordar la Feria de Cali

Carolina Soto expresó lo mucho que extraña Cali y, en honor a este sentimiento, bailó un icónico tema de salsa; dejando sorprendidos a sus seguidores por su buen ritmo y su “cuerpazo”.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Carolina Soto dejó a más de uno deslumbrado bailando salsa en redes sociales

Carolina Soto expresó lo mucho que extraña Cali y, en honor a este sentimiento, bailó un icónico tema de salsa; dejando sorprendidos a sus seguidores por su buen ritmo y su “cuerpazo”.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Carolina Soto dejó a más de uno deslumbrado bailando salsa en redes sociales