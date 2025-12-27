Carolina Soto dejó a más de uno deslumbrado bailando salsa en redes sociales

Carolina Soto anunció por medio de su cuenta de Instagram la falta que le hace estar en su ciudad natal, y mucho más, en tiempos de la Feria de Cali. Por esta razón, publicó un video con un mensaje gracioso, bailando el icónico tema de salsa ‘Cachondea’ de Fruko y Sus Tesos. Debido a esto, recibió muchos halagos.

Lea también: Cuántos años lleva Carolina Soto con su esposo: la razón por la que se compara con los pingüinos

El mensaje de la presentadora es claro, pues, por medio de sus historias afirmó que, a pesar de estar lejos de su ciudad, la tiene en su mente todo el tiempo. Tanto así, que se animó a hacer un gracioso video en el que le gritan: “En plena feria de Cali, ¿esta caleña no sabe bailar salsa?” ; a lo que ella responde con un baile y un lindo mensaje que dice: “¡Caleña a mi manera, y eso sí, con actitud!”.



Las reacciones y los comentarios no tardaron en llegar, pues la mujer se mostró bailando con buen ritmo y en vestido de baño, una combinación que dejó a más de uno con la boca abierta. Muchos de sus seguidores apoyaron el sentimiento por el que pasa Carolina y la elogiaron con cumplidos como: “Cuerpazo” o “Bailes como bailes, siempre te ves divina”



¿Dónde nació Carolina Soto?

La presentadora de ‘Día a Día’ y actual compañera del comediante ‘Cuervo’ en ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, proviene de la ciudad Cali, razón por la que se muestra triste al estar lejos de su tierra, y más aún, en estas fechas.

Publicidad

Sin embargo, el baile es un mensaje de apoyo a esta celebración, en este muestra su folclor, sus raíces y su seguridad; pues en una de sus historias se declaró feliz y escribió el mensaje: “¡Es lo que hay! La Soto”

Lea también: Presentadores de 'Día a Día' recordaron errores que cometieron en vivo

Publicidad