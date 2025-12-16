Publicidad

Cuántos años lleva Carolina Soto con su esposo: la razón por la que se compara con los pingüinos

Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, recibe a esta dupla en uno de los acuarios más lindos del mundo. Allí, durante su interacción con los pingüinos, Carolina Soto reflexiona sobre su matrimonio y hace una curiosa comparación a partir del comportamiento de estas aves.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 16 de dic, 2025
