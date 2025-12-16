Cuántos años lleva Carolina Soto con su esposo: la razón por la que se compara con los pingüinos

En el segundo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, Carolina Soto y Cuervo continúan su recorrido por Sudáfrica y, en esta ocasión, visitan uno de los acuarios más reconocidos del planeta. La entrada tuvo un costo de 11 dólares y, en medio del recorrido, surgió una conversación bastante llamativa de la presentadora sobre su relación con su esposo.

La dupla llegó al Boulders Visitor Centre, donde pudieron observar a los pingüinos africanos en su hábitat natural. Allí, Carolina le explicó a su compañero que estas aves suelen vivir en pareja toda la vida, comentario que Cuervo no dejó pasar y la comparó de inmediato con su matrimonio junto a Germán González, algo a lo que ella asintió.



¿Cuántos años lleva Carolina Soto con su esposo?

El pasado 7 de septiembre, la presentadora de Día a Día publicó una historia en sus redes sociales celebrando su aniversario de bodas con un mensaje muy especial:



“12 años de dar el sí. Increíble cómo pasa el tiempo. Te amo”.Esto dejó en evidencia que Carolina y Germán llevan más de una década de matrimonio, siendo así una de las parejas más estables del entretenimiento.



Cómo se conocieron Carolina Soto y Germán González

En otra oportunidad, la presentadora del matutino contó cómo inició su historia de amor con el empresario. Según relató, todo ocurrió cuando fue enviada a cubrir el Concurso Nacional de la Belleza. Allí, un amigo le aseguró que tenía a la persona perfecta para presentarle, aunque ella tenía pareja en ese momento.

Carolina aceptó la invitación a un yate, donde conoció a Germán, pero en ese primer encuentro no pasó nada más allá de una amistad. Un mes después, él reapareció en su vida en el momento indicado, cuando ella quedó varada en Bogotá. Germán la ayudó a solucionar la situación y luego la invitó a comer.

Tiempo después, la presentadora terminó su relación sentimental debido a problemas relacionados con la distancia y decidió darse una oportunidad en el amor con González, quien desde el inicio fue claro con sus intenciones. “Yo no voy a ser como tu otro novio, yo sí me quiero casar y rápido”, le dijo.“Un año después me estaba pidiendo matrimonio y yo diciendo que sí”, recordó Carolina.



No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

