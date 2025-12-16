Qué pareja ganó en ‘La Danza de los Millones’: este fue el dinero que se llevó

Este martes, 16 de diciembre, dos parejas inauguraron 'La Danza de los Millones'. Alejandro Estrada y Nataly Umaña representaron el equipo rosa, mientras que Lucumí y El 'Mono' Zánchez al azul. ¿En qué consitía el juego?

Cada dupla debía superar unas rondas y en cada una de ellas obtener el mayor cantidad de dinero. En el primer juego, el equipo de los actores se llevó la victoria con $4.781.500, mientras que los humoristas solo sacaron $3.691.000. Por lo tanto, los rosas lograron sumar $8.472.500.



Qué pareja ganó en 'La Danza de los Millones'

En el segundo juego, debían confiar en unas monedas, porque la idea era lanzarlas y dejarlas que cayeran en unos recipientes. En esta oportunidad, Lucumí logró hacer más que Umaña y por eso los azules hicieron $6.000.000 y los actores, $2.500.000. Es decir, que los humoristas sumaron $8.500.000.

Posteriormente, los dos quedaron empatados y ambos obtuvieron $3.000.000. Este fue algo más complejo, porque con unos palos debían sostener unos lingotes de oro y llevarlos a una superficie. Entre más alta la torre, indicaba que ganaban más dinero. Aunque ninguno se rindió, lograron darla toda y obtener el mismo resultado.

Después, debían encestar la mayor cantidad de dinero en una malla. La pareja se debía hacer en el lado opuesto y lanzar con todas fuerzas los bloques de dinero, para posteriormente, recibirlos en la cesta y vaciarla para ir recolectando el dinero. En medio de esta prueba, Alejandro Estrada cometió el error de no poner todos los billetes en una plataforma antes de que se terminara el tiempo. Por lo cual, solo lograron sumar $1.250.000, mientras que los azules sí lograron $4.000.000. Es decir que, en total los humoristas se llevaron $5.250.000.





Luego, hubo otro juego en donde los rosa volvieron a perder por Estrada. Los famosos debían ubicar la mayor cantidad de dinero encima de una mesa inestable, en donde debían equilibrarla para no dejar caer el dinero. Todo iba bien en el caso de los actores, pero cuando Alejandro colocó un par de billetes, los fajos se cayeron al piso y ahí no pudieron ganar nada. Por lo cual, el equipo conrario ganó $3.125.000.

En la última prueba, los rosados la diero toda y lograron sumar más plata que sus oponentes. Ellos hicieron $7.750.000 y los los humoristas $6.625.000, por lo cual, los actores ganaron y obtuvieron en esta oportunidad $14.375.000.

Finalmente, el acumulado quedó de la siguiente manera, para el rosa $25.847.500 y para el azul $19.845.000. Es decir, que el equipo de Alejandro Estrada y Nataly Umaña ganó.

No te pierdas La Danza de los Millones en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.


