Errores de Alejandro Estrada en ‘La Danza de los Millones’: en un juego su equipo no ganó - CaracolTV

En la primera noche, el actor cometió dos pequeños descuidos cuando se encontraba recogiendo dinero con Nataly Umaña. Mira si lograrán recuperarse y ganarle al equipo azul, los humoristas.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 16 de dic, 2025
Thumbnail