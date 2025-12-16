Errores de Alejandro Estrada en ‘La Danza de los Millones’: en un juego su equipo no ganó

En este primer capítulo de 'La Danza de los Millones', se conocieron las dos parejas que se midieron a jugar en esta pista. Se trató de Alejandro Estrada y Nataly Umaña, quienes compitieron con los humoristas de Sábados Felices, Lucumí y El 'Mono' Sánchez. Laura Acuña los saludó y les explicó la dinámica a la que se iban a enfrentar a lo largo del episodio.

Mira también: Cómo funcionará ‘La Danza de los Millones’, que les regalará plata a los colombianos



Qué le pasó a Alejandro Estrada en La Danza de los Millones

Posteriormente, empezaron a jugar para ganar la mayor cantidad de dinero y acumularla hasta el final. En el primer juego, debían tener muy buena puntería, porque esta era la única manera de encestar más billetes. Cada equipo tuvo su turno y este fue el resultado:



El equipo rosa, de los actores, se llevó $4.781.500 y el azul, los humoristas, obtuvieron $3.691.000. Así las cosas, el total para el equipo de Estrada y Umaña fue de $8.472.500 al superar a sus contrincantes, dejando para los televidentes un saldo de $11.527.500.

Luego de esto, llegó un juego, donde Alejandro Estrada cometió dos descuidos y por eso, en esas dos rondas su equipo perdió. En el primero, los participantes debían atrapar los bloques de billetes que su dupla lanzaba con todas sus fuerzas. Precisamente, Nataly estaba haciendo un buen trabajo, y estaban recolectando bastante dinero, pero Estrada no le estaba poniendo atención a sus compañeros, quienes le decían debía vaciar la malla, pero él omitió esto y por eso, solo pudieron reunir $1.250.000, pero que los azules ganaron $4.000.000.

El otro error que cometió, fue cuando estaban en una prueba donde debían mantener estable una mesa con mucho dinero. El equipo que lograra ubicar más fajos de billetes en aquella superficie, ganaba. Todo iba súper bien, pero cuando llegó el actor a poner las últimas laminas, todo se fue para el piso y no pudieron obtener nada.





Mira también: Link para inscribirse a ‘La Danza de los Millones’ y ganar plata todas las noches

Publicidad

Ahora bien, toca esperar qué sucede con el equipo rosa, si logran sumar más dinero para ser los ganadores o dejar que los humoristas, Lucumí y El 'Mono' Sánchez ganan en este primer capítulo, ¿qué pasará?

No te pierdas La Danza de los Millones en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

