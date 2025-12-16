Cuánto se ganó el televidente en el primer capítulo de ‘La Danza de los Millones’

Por fin se terminó la espera, y este martes 16 de diciembre se estrenó 'La Danza de los Millones'. En esta oportunidad, dos duplas, una de actores y la otra de humoristas, llegaron para jugar por mucho dinero y pasar un buen rato en pareja.

Quién se ganó dinero en 'La Danza de los Millones'

Laura Acuña saludó a los televidentes ompletamente en vivo desde la Bóveda de La Danza de los Millones y realizó la esperada llamada a uno de los usuarios inscritos en el sistema. La persona elegida fue Gloria, una mujer de Medellín, quien conmovió al contar que, de ganar el dinero, lo destinaría a operar a su papá.



La presentadora le hizo una pregunta muy sencilla: ¿cuál era el color de uno de los dos equipos que compitieron esa noche? Gloria no solo respondió correctamente, sino que fue más allá y mencionó los dos colores: rosa y azul.

Gracias a su respuesta acertada, Gloria se llevó los más de $74 millones de pesos acumulados durante el programa.

Cuánto se ganó el televidente en 'La Danza de los Millones'

La idea del programa era poder reunir la mayor cantidad de plata, y el dinero que quedaba en el piso, debían guardarlo para los televidentes. En cada ronda iban acumulado más y más billetes, y así saber con cuánto contaban al final. En el primer juego, los famosos lograron dejar $11.527.500, tras lanzar el los billetes y no lograr encestarlos todos.





En el segundo juego, dejaron una cifra similar, $11.500.000 al no lograr poner unos discos en una cápsula. En el siguiente, las duplas dejaron caer $14.000.000, mientras llevaban unos lingotes con unos palos extensos. En esta oportunidad, los dos equipos quedaron empatados, porque hicieron la misma cantidad de dinero $3.000.000.

En la siguiente prueba, en donde debían encestar los billetes en una malla, allí dejaron escapar varios, por lo cual, para los colombianos quedaron $14.750.000. En el siguiente, en donde los famosos debían reunir la mayor cantidad de fajos en una mesa de equilibrio, los rosados no sumaron nada al dejar caer todo y más lo de los humoristas, para los televisdentes quedaron $16.875.000.

En la última prueba, en la que las celebridades debían estar acostados en una plancha que se balanceaba, dejaron caer menor dinero y por eso fue de: $5.625.000. Así las cosas, la cantidad de dinero que se acumuló en total para los colombianos fue $74.277.500.

