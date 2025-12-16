Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
Final La Influencer
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Alejandro Estrada y Nataly Umaña: cuánto duraron y cuántas veces se casaron

Los famosos que participaron en ‘La Danza de los Millones’ tuvieron una relación por varios años y a través de sus redes sociales, fueron mostrando las diferentes actividades que hacían como pareja.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuánto duraron Alejandro Estrada y Nataly Umaña: se casaron tres veces

Los famosos que participaron en ‘La Danza de los Millones’ tuvieron una relación por varios años y a través de sus redes sociales, fueron mostrando las diferentes actividades que hacían como pareja.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Cuánto duraron Alejandro Estrada y Nataly Umaña: se casaron tres veces