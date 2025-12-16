Cuánto duraron Alejandro Estrada y Nataly Umaña: se casaron tres veces

Este 16 de diciembre se estrenó ‘La Danza de los Millones’, el concurso original de Caracol Televisión que hará pasar un buen rato a todas las familias. Precisamente, en cada capítulo se entregaron 120 millones de pesos entre los concursantes y la audiencia.

Cuánto duraron Alejandro Estrada y Nataly Umaña

Ahora bien, en la pantalla apareció una pareja de famosos, se trata de Alejandro Estrada y Nataly Umaña. Por lo cual, algunos se preguntaron qué fue lo que ocurrió y cuánto tiempo duraron juntos. Es de recordar que, a mediados de marzo de 2024 decidieron terminar con su relación tras 12 años de estar juntos.



Según se conoció, la mujer le habría sido infiel a Estrada y él mismo tomó la decisión de tomar caminos diferentes. Posteriormente, la actriz indicó en su momento que la relación ya venía mal, y que era momento de dejar hasta ahí su amor.

Alejandro Estrada y Nataly Umañana se casaron tres veces

Cuando el amor estaba en el aire, la pareja celebró una primera ceremonia en Estados Unidos, exactamente en Las Vegas. Todos se dio muy rápido, porque la oficina que realizaba las licencias de matrimonio cerraba, por lo cual, salieron corriendo luego de que los Latin Grammy se terminaran, para así unirse empezar esta vida juntos como marido y mujer.

Luego de aquel momento, el dos de junio de 2018 realizaron una ceremonia religiosa y volvieron a casarse, pero rodeados de toda su familia. Posteriormente, a los cuatro años de estar juntos renovaron los votos en Aruba, en una isla del Caribe holandés. Actualmente, cada uno está enfocado en sus diferentes proyectos. A través de sus redes sociales han ido publicando qué están haciendo.

Es de destacar que, ambos aún siguen con el gusto por los animales. En sus cuentas de Instagram han evidenciado que los quieren mucho, mientras él posa con un gatito negro, ella con sus perritos. Ambos están muy felices dando lo mejor de sí en su vida profesional y personal.