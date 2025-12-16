Publicidad

Cuánto vale peluche de Fortunato, de 'La Danza de los Millones', y dónde comprar

Dónde comprar el peluche de Fortunato, el marranito de 'La Danza de los Millones', de Caracol Televisión, y cuánto cuesta. Todos los detalles del proceso de compra.

Dónde comprar el peluche de Fortunato, marrano de ‘La Danza de los Millones’, y precio

Los colombianos no solo ganarán dinero con el nuevo formato de Caracol Televisión, sino que también pueden tener a su propio Fortunato en sus hogares, por un precio accesible.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de dic, 2025
Dónde comprar el peluche de Fortunato, de 'La Danza de los Millones'