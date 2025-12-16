Dónde comprar el peluche de Fortunato, marrano de ‘La Danza de los Millones’, y precio

‘La Danza de los Millones’ se estrena este 16 de diciembre de 2025 y uno de los grandes protagonistas del formato, original de Caracol Televisión, es Fortunato, el marranito que acompaña a Laura Acuña a entregar el dinero que botan las celebridades en las pruebas, todas las noches, de lunes a viernes.

Los televidentes también podrán tener en sus casas a Fortunato, pues ya está disponible el peluche en la tienda oficial de Caracol Televisión, en Mercado Libre. Se trata de un muñeco de 23 centímetros de alto, por 20 centímetros de ancho, hecho en algodón siliconado 100 % poliéster, un material hipoalergénico, que garantiza la seguridad y el bienestar de quien lo tenga.

Cuánto vale el peluche de Fortunato, de ‘La Danza de los Millones’

El peluche tiene un precio de 60.900 pesos. Su diseño, en forma de cerdo, cuenta con terminados de muy alta calidad, lo que lo hacen un regalo ideal para esta temporada navideña. Además, Fortunato viene con la chaqueta beisbolera, un detalle de fina coquetería que terminará de encantará a quienes lo quieran comprar.



Cómo inscribirse en ‘La Danza de los Millones’, de Caracol

Para participar por el dinero que estará en juego todas las noches, los televidentes, mayores de edad, deben registrarse en Ladanzadelosmillones.com y descargar la aplicación de Ditu. Allí deben dejar sus datos personales y el número de contacto. Cada noche, Laura Acuña llamará a uno de los televidentes inscritos, en vivo y directo. Ellas les hará una pregunta y el que responda de manera correcta podrá llevarse la plata.

En cada capítulo habrá hasta 120 millones de pesos, que se repartirán entre los famosos, que deben enfrentarse a las pruebas para quedarse con los billetes, y los colombianos que estén conectados con 'La Danza de los Millones'.