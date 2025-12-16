Carolina Cruz contó cómo le dijo a su hijo Matías que se separaría de su papá

La presentadora y modelo tulueña abrió su corazón en el podcast 'Mi mundo, mis huellas, mi verdad' para hablar sobre cómo recibieron sus hijos la noticia de que se separaría de Lincoln Palomeque tras 11 años de relación. Conmovida, la empresaria también reflexionó sobre la "sensibilidad" de los niños frente a estos temas familiares.

Mira también: Carolina Cruz habla de su novio actual; pero Suso le menciona a su expareja



Cómo se enteró Matías que Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separarían

Cruz contó que, luego de tomar la decisión, tuvo que buscar la forma de comunicarle a su hijo mayor lo que estaba pasando. Según informó, este proceso no tuvo que practicarlo con Salvador debido a su corta edad, haciendo énfasis en que el menor de la familia creció cuando ya la separación se había efectuado.



"A ellos les encanta bañarse en la tina de mi baño, le llené la tina, le puse un ambiente así como tranquilito, muy relajado en su ducha que le gusta, le puse sus muñequitos y me senté ahí con él y le dije 'gordo, tengo que contarte una historia' y me dijo 'sí, mami, cuéntame'", relató.





Mira también: Carolina Cruz contó cuánto lleva con su novio y qué es lo que la enamoró de él

Publicidad

Carolina creó una historia que tenía como protagonista a una familia de dinosaurios, la cual estaba enfrentando un problema debido a que la relación de los papás estaba cambiando, a pesa de lo felices que eran y el gran cariño que se tenían entre sí.

"Resulta que los papás ya no se entienden muy bien como novios o como esposos, sino como amigos (...) Yo le dije 'esto está pasando con tu papá y conmigo acá en casa'", comentó la presentadora del matutino.

Publicidad

Mira también: Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, juntos: le cumplieron deseo a uno de sus hijos

Afortunadamente, Matías reaccionó muy bien a la noticia y aprovechó el espacio para cuestionar a su mamá sobre la razón por la que había estado preocupada en los últimos días. Al respecto, Cruz reflexionó acerca de la sensibilidad de los niños para este tipo de temas, a pesar de los esfuerzos que hacen los adultos por tener un ambiente tranquilo y evitar que estas situaciones permeen el ambiente de los menores en casa.

"¿Cómo podemos pensar que ellos no sienten y no están absorbiendo así tú tengas una excelente relación y un excelente ambiente en tu casa? Ellos son muy sensibles a cualquier situación", finalizó.