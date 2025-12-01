Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, juntos: le cumplieron deseo a uno de sus hijos

La modelo y presentadora volvió a ser noticia este fin de semana luego de publicar una galería de fotos en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de siete millones de seguidores y en la que acostumbra a publicar contenido relacionado con su amor por el deporte, así como también sobre lo orgullosa que se siente de ser madre de dos niños.

En el post, la tulueña mostró una vez más que sostiene una cordial relación con Lincoln Palomeque, su expareja sentimental y el padre de sus hijos, con quien adicionalmente estuvo durante más de 10 años.

"Le preguntamos a Mati qué quería hacer el día de su primera comunión. Nos dijo: 'papás quiero algo muy sencillo, la familia, que papá me haga un asado, una torta que tenga un ángel, un Cristo y que por dentro que sea un arcoíris, flores, muchas flores en la mesa y de recuerdo una velita de la virgen'…. Así se hizo (...) Somos y seremos siempre FAMILIA. ❤️ Te amamos mi amor grande", fue el mensaje que escribió en la red.



En las imágenes efectivamente se ve la decoración tal cuál lo solicitó y también se aprecia que otros integrantes de su familia jugaron un papel fundamental dentro de la celebración, tal fue el caso de Luz María Osorio, madre de Carolina, y otros familiares del menor.

Poco después, Cruz posteó una nueva galería que tenía como protagonistas a sus niños. Allí reflexionó acerca del paso del tiempo y el significado que tienen sus hijos en su vida.

"¿En qué momento? Mi amor verte hoy tan feliz, tan pleno, tan dichoso de recibir a Dios en tu corazón y en tu vida de una manera más consciente, nos llena de mucha gratitud. Tu empatía, tu bondad, tu corazón, tus sentimientos, tu sensibilidad, TODO TÚ. Eres y serás siempre… Nuestro más esperado: REGALO DE DIOS. Te Amamos 🥹❤️🙌🏼", señaló.



Cuántos hijos tiene Carolina Cruz, presentadora de 'Día a Día'

Carolina tiene dos hijos, ambos del destacado actor Lincoln Palomeque. El primero es Matías, nacido en abril de 2017; mientras que el segundo es Salvador, que llegó al mundo en febrero de 2021.

