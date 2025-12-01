Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ trabajó limpiando casas en Estados Unidos

Se trata de Andrés Felipe Martínez —recordado, entre otros, por su papel de Malcom Ríos en ‘Pasión de Gavilanes’—, que desde hace varios años está radicado en Miami, Estados Unidos.

El artista contó en ‘Se Dice de Mí’ que tomó la decisión de dejar su país natal porque atravesaba una crisis personal y económica en ese momento: se acababa de separar de su segunda esposa y estaba endeudado hasta el cuello con los bancos.



“Yo hice unos préstamos antes de la pandemia, llegó la pandemia y yo en la pandemia, en esos dos años, solo hice una escena. Todavía me llegan cartas, pero yo ya les he dicho: ‘Miren, yo no tengo plata, yo no tengo nada’”, declaró en el programa de Caracol el actor que también trabajó en ‘Padres e Hijos’.

Como a muchos migrantes que viajan a Estados Unidos en busca de futuro mejor, al caleño le tocó emplearse en oficios varios para poder sobrevivir y para responder por sus hijos, en especial por el menor, que seguía viviendo en Colombia.



Mientras tramitaba su visa de artista, logró obtener un permiso de trabajo. Durante una época estuvo limpiando casas, haciendo mudanzas en una empresa de envíos y hasta fue conductor en una empresa de alquiler de vehículos. Pese a que no ha sido fácil, irse a Estados Unidos fue la mejor decisión que tomó, aseguró en ‘Se Dice de Mí’.

Actualmente, Martínez se encuentra estable en Miami y ahora su ideal es poder vivir cerca de sus dos hijos. No obstante, su primogénito, Pablo, está radicado en España desde hace once años, mientras que el menor sigue en Colombia.

¿Quién es Andrés Felipe Martínez, actor de ‘Pasión de Gavilanes’?

Andrés Felipe Martínez es un actor y guionista colombiano, nacido en Cali el 3 de julio de 1962, con una trayectoria destacada en la televisión nacional. Durante décadas, participó en numerosas telenovelas y series de Colombia, consolidándose como un rostro familiar de la pantalla chica.

Además de Malcolm Ríos, en ‘Pasión de Gavilanes’, ha sido reconocido por su actuación en exitosas producciones como ‘Pedro, el escamoso’, ‘La mujer en el espejo’ y ‘La saga, negocio de familia’.