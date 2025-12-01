Famosos que se convirtieron en mamás y papás en este 2025: fotos de sus bebés

Isabel Cristina Estrada se convirtió en mamá a los 45 años

La destacada actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba en la dulce espera al cumplir más de 40 años. El 24 de abril realizó el primer post con su bebé, demostrando de esta forma lo feliz que se encontraba de vivir esta etapa.

Erika Farfán tuvo un hijo con Gregorio Pernía

El actor alcanzó a viajar justo a tiempo para acompañar a su esposa en la clínica durante el parto. El 18 de noviembre, la pareja recibió al bebé.



Hijo de Gregorio Pernía ya habría nacido Foto: Instagram @erikarfarfan

Juan Diego Vanegas y el nuevo integrante de 'Día a Día'

El 22 de septiembre, el chef de 'Día a Día' anunció la llegada de su hijo con una tiernas fotografías en donde se le observa cargando al recién nacido mientras tomaba un baño de sol.



Yan, del 'Desafío' agrandó la familia

El exparticipante del reality de los colombianos registró todo el embarazo en redes sociales. El bebé nació el 14 de mayo en la casa de la pareja y fue recibido con ayuda de una partera, decisión que generó polémica en redes sociales.

Escudero, del 'Desafío', recibió a su bebé este 2025

El 8 de mayo, el cantante le dio la bienvenida al nuevo integrante de su hogar. El hecho tuvo lugar justo después de enfrentar por un complejo problema económico luego de quedar despedido del equipo de trabajo de Maluma.

Anamar tuvo complicaciones con sus prótesis durante el embarazo

En entrevista con 'La Red', la Súper Humana se sinceró sobre el viacrucis que vivió debido a que decidió ponerse prótesis mamarias antes del nacimiento de su hijo, Ethan. La noticia de la llegada de Ethan al mundo la dio a conocer el pasado 26 de julio a través de las historias de IG.

Nació el bebé de Anamar, exparticipante del Desafío: con emotiva foto lo confirmó Foto: Instagram @anamar.rpo

Lele Pons y Guaynaa ahora son padres

La pareja de cantantes y creadores de contenido digital emocionaron a sus seguidores con el embarazo y aún más con el nacimiento, que tuvo lugar el 26 de julio.

Miranda, de 'La Voz Colombia', tuvo su segundo hijo a los 40 años

La cantante cierra el año con la Llegada de Leonardo. La exparticipante de la primera versión de La Voz Colombia le dio la bienvenida a su bebé, Leonardo Guerrero Miranda, el 25 de agosto. La cantante compartió la noticia con sus seguidores, irradiando felicidad por esta nueva etapa en su vida.

Aida Victoria tuvo hijo y tres días después se separó

La influenciadora celebró el nacimiento de su hijo Emi el 29 de julio y expresó su profunda emoción: "Ser tu mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida". A pesar de la alegría, la llegada de Emi estuvo marcada por la separación de Aida y el padre, Juan Tejada, tan solo tres días después del parto, en medio de fuertes discusiones que incluso llegaron a redes sociales.

Betsy Liliana, hija de Diomedes Díaz, tuvo dos hijos este 2025

La hija del 'Cacique de La Junta' tuvo una noche memorable el 28 de abril al anunciar el nacimiento de sus mellizos. Sin embargo, la felicidad vino acompañada de controversia debido a los rumores de infidelidad del padre de los bebés con la viuda de su padre, Dayana Jaimes.

Betsy Liliana, hija de Diomedes Díaz, junto a su recién nacido. Foto: Instagram @lilydiazg

Paola Jara y Jessi Uribe recibieron a su hija Emilia

La famosa pareja de la música popular recibió a su hija Emilia el 19 de noviembre. El nacimiento llegó tras una original antesala, pues días antes de su llegada, los artistas lanzaron una canción con el mismo nombre, un tierno homenaje musical a su primogénita (en pareja).

La Segura e Ignacio Baladán tuvieron su primer bebé

La popular creadora de contenido y su pareja dieron la bienvenida a su hijo el 12 de abril. El anuncio se hizo con una emotiva galería de fotos desde la sala de partos, compartiendo con sus seguidores uno de los momentos más íntimos y esperados de sus vidas.

Mariana Pajón cerró el 2025 convirtiéndose en mamá

Pajón, la bicicrosista y medallista olímpica cerró el mes de noviembre de la mejor manera. El 28 de noviembre anunció la llegada de su bebé, añadiendo un nuevo y valioso título a su vida: el de mamá.