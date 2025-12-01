Participantes del 'Desafío' que podrían estar en EMBARAZO: estas son sus parejas

Andrea Serna informará este 1 de diciembre que una de las jugadoras que continúa en competencia podría encontrarse en la dulce espera de un bebé. Esto dejó sorprendidos a los usuarios de Internet, quienes empezaron a especular sobre lo que podría pasar con la competidora y también con el juego en caso de que esta noticia resulte ser cierta.

¿Embarazo en el 'Desafío'? Estado civil de las competidoras

Aunque el hecho de estar en una relación o soltera no determina si una Súper Humana puede estar embarazada o no, muchos usuarios de Internet se han preguntado acerca de cuál es el estado civil de quienes se encuentran en esta instancia de la competencia.



Una de las primeras en salir a colación fue Yudisa. En múltiples oportunidades, la joven ha expresado que tiene un novio fuera de la competencia. De hecho, cuando empezó a mostrar interés por Juan se refirió en varias oportunidades a su novio, Daniel Buelvas, destacado atleta colombiano.

Myrian informó al inicio del reality que llegaba a La Ciudad de las Cajas con su corazón comprometido, pues tiene una relación desde hace más de dos años con Alejandro Urrego, a quien constantemente presume en las plataformas digitales.

Aunque ha contado varias veces que la relación con su novio tenía algunos problemas, Tina también se encuentra ennoviada; sin embargo, en redes sociales ha preferido mantenerse discreta.

Kathe, de Neos, también tiene novio y lo presume en las plataformas digitales. Se trata de Nicolás, con quien llevan aproximadamente tres años y con el que tiene planes de casarse, así lo dio a conocer en la entrevista previa con la producción.

Deisy, por otro lado, no ha formalizado las cosas con Rata; sin embargo, cada vez dan más indicios de que tienen una relación cercana. Sobre Sofía no se conoce a ciencia cierta cuál es su situación sentimental; mientras que sí se sabe que Valentina, Rosa e Isa están solteras y que Valkyria está separada.

