Cuándo empieza 'Vecinos', el reemplazo de 'La Reina del Flow' en Caracol Televisión

'La Reina del Flow', la historia de amor y resiliencia de Yeimy está a punto de llegar a su final; por eso, muchos fanáticos esperan conocer en qué terminará esta temporada y también si la artista se dará una nueva oportunidad en el amor con Charly, quien se redimió después de años en la cárcel, o si por el contrario seguirá su romance con Juancho, con quien ha enfrentado los retos más grandes que le ha presentado la vida.

Mira también: Ella es la actriz de ‘Vecinos’ que murió a los 36 años; tenía un hijo pequeño



Recientemente, Caracol Televisión anunció que esta producción será reemplazada por 'Vecinos', novela que aborda temas como la diferencia de clases y reflexiona sobre cómo el amor se convierte en un sentimiento invaluable. Esta producción cuenta con la participación de actores de la talla de Robinson Díaz, Flora Martínez, Sara Corrales, María Margarita Giraldo, Fernando Solórzano, entre otras figuras del entretenimiento nacional.



Cuándo empieza 'Vecinos' en las noches de Caracol Televisión

De acuerdo con la parrilla de Caracol Televisión, 'La Reina del Flow 2' llegará a su final este martes 2 de diciembre en su horario habitual (de 10:30 p.m. a 11:30 p.m.) y será el miércoles 3 de diciembre que los fanáticos podrán conectarse con el lanzamiento de 'Vecinos' en la misma franja horaria.

Esta novela narra la historia de Óscar Leal, un taxista alegre y extrovertido, que se siente atraído por Jessica, su vecina. El joven la considera una buena mujer, por lo que le promete llevarla a vivir a un lujoso apartamento si se llega a ganar el premio gordo de la lotería. Esto se debe a que ella le había compartido el sueño de vivir en una exclusiva zona de la ciudad, más específicamente en el edificio Fointainebleau.

Mira también: Actor de ‘Vecinos’ supo que era adoptado a los 25 años, cuando su papá biológico murió



El verdadero reto llega cuando el chofer se gana la lotería y su vida se transforma por completo, pues no solo empieza a recibir la atención de Jessica, sino que se ve envuelto en una dinámica donde las clases sociales son tema de conversación en su día a día.

Publicidad

El amor finalmente a tocar la puerta de Óscar cuando conoce a su vecina Tatiana Gómez, un adinerada mujer que resulta ser la novia de Rodolfo Castañeda, el amante de Jessica. Óscar no deja de lado su trabajo como taxista, por lo que se convierte en el conductor oficial de la doctora y ambos terminan desarrollando sentimientos el uno por el otro.

Mira también: Murió famoso actor de 'Vecinos' y 'La Familia P. Luche' a los 52 años: México está de luto