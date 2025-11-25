Ella es la actriz de ‘Vecinos’ que murió a los 36 años; tenía un hijo pequeño

Se trata de Adriana Campos, recordada por su papel de Nicol Aguilar en ‘Vecinos’ —la secretaria y mejor amiga de la doctora Tatiana (papel de Flora Martínez)—, que perdió la vida mientras transitaba en un carro por Salgar, Antioquia, cuando regresaba a Medellín, junto a su esposo, el empresario paisa Carlos Rincón.

Lea también: Liliana González asegura que el espíritu de su amiga Adriana Campos se manifestó



La información que dieron las autoridades en ese momento fue que el carro de la pareja se volcó y cayó al río Cauca, luego de que el conductor (el esposo de ella) perdiera el control, después de un microsueño.

El carro rodó por un abismo de 25 metros, reportaron las autoridades en ‘Expediente Final’, de Caracol Televisión, se chocó con las piedras que rodeaban el río Cauca y posteriormente cayó al agua.

Pescadores de la zona alertaron a las autoridades del accidente cuando vieron el carro volcado en el caudal. Uno de ellos ayudó a sacar a la actriz y el empresario, que ya estaban sin vida. Al parecer, la pareja estuvo entre seis y siete horas en el río, pues el accidente ocurrió en la noche y solo hasta la mañana del día siguiente la encontraron.



Publicidad

Aracelly Colorado, subcomandante de Bomberos de Bolombolo, contó en el programa de Caracol que Adriana tenía un golpe en la cabeza muy fuerte y una pierna “partida”.



¿Quién se quedó con la custodia del hijo de Adriana Campos?

La actriz tolimense, también recordada por su papel en ‘Bella Calamidades’, y su marido dejaron un hijo que para el momento del accidente acababa de cumplir un año. El menor estaba al cuidado de sus abuelos paternos cuando sucedió la tragedia, y posteriormente hubo una batalla legal entre las dos familias por la custodia de él.

Publicidad

El menor finalmente quedó a cargo de Liliana Campos, hermana de la actriz como la tolimense quería. Liliana dijo en ‘Expediente Final’ que se ha encargado de mantener la imagen de Adriana y Carlos en la memoria del niño y que él los reconoce como sus papás que están en el cielo.