Tormenta de pasiones
Ella es la actriz de 'Vecinos' que murió a los 36 años; tenía un hijo pequeño

Ella es la actriz de ‘Vecinos’ que murió a los 36 años; tenía un hijo pequeño

La artista nacida en Chaparral, Tolima, falleció en el año 2015 de manera trágica junto a su esposo, un empresario, luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras de Antioquia.

