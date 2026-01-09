En vivo
EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: risas cargadas de adrenalina, pero también temor

Llega un episodio lleno de aventuras, experiencias y lugares que dejan sin aliento a nuestros famosos. Sigue acá el minuto a minuto de lo que sucede en Guatemala, Tanzania, Colombia, Canada y Croacia.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
Actualizado 9 de ene, 2026
En vivo La Vuelta al Mundo en 80 Risas
  • 08:57 p. m.
    Caro Soto y Cuervo se van de pesca en Zanzíbar, Tanzania

    En este capítulo, Zanzíbar recibió a Carolina Soto y a Cuervo para deslumbrarlos con una de las mejores playas de África, un lugar verdaderamente paradisíaco. Allí se fueron de pesca, pero quedó en evidencia que la presentadora de Día a Día no tuvo tanta destreza como el humorista de Sábados Felices. Al caer la noche, visitaron un spa, donde disfrutaron de un masaje especia; no obstante, al final tuvieron que bañarse juntos.

  • 08:46 p. m.
    Piroberta llega a su lugar feliz en la Gay Parade de Canadá

    Esta dupla recorrió Montreal, la segunda ciudad más grande de Canadá, y visitó el Mercado Jean-Talon, ubicado en Little Italy. Más tarde, ambos vivieron de cerca la Gay Parade, uno de los festivales de diversidad más importantes del mundo, que este año reunió a más de 15.000 participantes y 300.000 espectadores.

  • 08:30 p. m.
    Flor y Jhovanoty realizan actividades extremas en el Amazonas

    Colombia continúa sorprendiendo a la modelo argentina y al humorista, quienes llegan hasta el Amazonas, una región habitada por más de 60 pueblos indígenas. En el capítulo de hoy, deciden realizar un tour especial con actividades en las alturas y sobre los árboles, que incluye un recorrido en tirolesa. Durante la experiencia, Jhovanoty sufre, mientras que Flor demuestra que no le teme a nada.

  • 08:11 p. m.
    Boyacoman se convierte en “mujer” en Shanghái, China

    La modelo y el humorista se sumergen en la historia y las tradiciones de China para conocer más sobre las dinastías del pasado. Durante su recorrido por Shanghái, a Boyacoman le colocan una peluca y lo maquillan como si fuera una mujer, lo que genera risas.