En este capítulo, Zanzíbar recibió a Carolina Soto y a Cuervo para deslumbrarlos con una de las mejores playas de África, un lugar verdaderamente paradisíaco. Allí se fueron de pesca, pero quedó en evidencia que la presentadora de Día a Día no tuvo tanta destreza como el humorista de Sábados Felices. Al caer la noche, visitaron un spa, donde disfrutaron de un masaje especia; no obstante, al final tuvieron que bañarse juntos.
🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: risas cargadas de adrenalina, pero también temor
Llega un episodio lleno de aventuras, experiencias y lugares que dejan sin aliento a nuestros famosos. Sigue acá el minuto a minuto de lo que sucede en Guatemala, Tanzania, Colombia, Canada y Croacia.
- 08:57 p. m.Caro Soto y Cuervo se van de pesca en Zanzíbar, Tanzania
- 08:46 p. m.Piroberta llega a su lugar feliz en la Gay Parade de Canadá
Esta dupla recorrió Montreal, la segunda ciudad más grande de Canadá, y visitó el Mercado Jean-Talon, ubicado en Little Italy. Más tarde, ambos vivieron de cerca la Gay Parade, uno de los festivales de diversidad más importantes del mundo, que este año reunió a más de 15.000 participantes y 300.000 espectadores.
- 08:30 p. m.Flor y Jhovanoty realizan actividades extremas en el Amazonas
Colombia continúa sorprendiendo a la modelo argentina y al humorista, quienes llegan hasta el Amazonas, una región habitada por más de 60 pueblos indígenas. En el capítulo de hoy, deciden realizar un tour especial con actividades en las alturas y sobre los árboles, que incluye un recorrido en tirolesa. Durante la experiencia, Jhovanoty sufre, mientras que Flor demuestra que no le teme a nada.
- 08:11 p. m.Boyacoman se convierte en “mujer” en Shanghái, China
La modelo y el humorista se sumergen en la historia y las tradiciones de China para conocer más sobre las dinastías del pasado. Durante su recorrido por Shanghái, a Boyacoman le colocan una peluca y lo maquillan como si fuera una mujer, lo que genera risas.