🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: risas cargadas de adrenalina, pero también temor

Caro Soto y Cuervo se van de pesca en Zanzíbar, Tanzania

En este capítulo, Zanzíbar recibió a Carolina Soto y a Cuervo para deslumbrarlos con una de las mejores playas de África, un lugar verdaderamente paradisíaco. Allí se fueron de pesca, pero quedó en evidencia que la presentadora de Día a Día no tuvo tanta destreza como el humorista de Sábados Felices. Al caer la noche, visitaron un spa, donde disfrutaron de un masaje especia; no obstante, al final tuvieron que bañarse juntos.