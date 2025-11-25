En vivo
La Usurpadora
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / A Lina Tejeiro se le subió fama a la cabeza en ‘Padres e Hijos’; nadie quería contratarla

A Lina Tejeiro se le subió fama a la cabeza en ‘Padres e Hijos’; nadie quería contratarla

La actriz nacida en Villavicencio no supo manejar el reconocimiento nacional que le llegó a muy temprana edad, cuando interpretó a Sammy en la legendaria serie de Caracol.

Lina Tejeiro contó que se le subió la fama a la cabeza luego de actuar en 'Padres e Hijos'
Lina Tejeiro contó que se le subió la fama a la cabeza luego de actuar en 'Padres e Hijos'
Foto: Instagram @linatejeiro
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad