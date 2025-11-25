A Lina Tejeiro se le subió fama a la cabeza en ‘Padres e Hijos’; nadie quería contratarla

Y es que Lina Tejeiro fue una de las tantas actrices colombianas que empezó su carrera actoral en ‘Padres e Hijos’. La llanera ingresó a la producción cuando tenía 11 años y estuvo en ella hasta los 17, razón por la que el público la vio crecer y su personaje se volvió uno de los más recordados.

No obstante, después de salir de la producción, a la llanera se le complicó encontrar trabajo nuevamente y todo porque no supo gestionar la fama que tenía en ese momento, reconoció ella en ‘The Juanpis González Show’, programa en el que también mostró mensajes que le envió Bad Bunny.

“Yo terminé ‘Padres e Hijos’ y luego hice una novela que se llamaba ‘Muñoz vale por dos’ y salí de ahí y obviamente no me volvieron a contratar como por dos años porque en ‘Padres e Hijos’ pues viví todo lo que fue la adolescencia, ganaba lo que me ganaba al mes, y se me subió la fama a la cabeza”, confesó Tejeiro en la conversación.

La llanera reconoció que “trataba muy mal” al personal de la producción y hasta se creía “dueña del mundo”. Aseguró: “Yo creía que era superior […]. Y trataba a las de maquillaje mal y trataba a las del vestuario mal. Era muy inmadura en mi forma de ser”.



Tejeiro cambió su forma de ser cuando se fue a vivir a Buenos Aires (Argentina), por una tusa que tuvo, y tuvo que enfrentarse con otra realidad. “Empecé a valorar lo que tenía aquí en Colombia y a valorar las personas que me apoyaban, que me ayudaban y a valorar quién era yo y lo que había construido en mi adolescencia”, reflexionó.

¿Cuál es el nombre completo de Lina Tejeiro?

La actriz que protagonizó la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, en Caracol Televisión, se llama Lina Fernanda González Tejeiro y, aunque tiene una muy buena relación su papá, prefirió utilizar el apellido de su mamá para su carrera artística.

Tejeiro ha contado públicamente que sus papás se separaron cuando ella era pequeña, pero aun así tuvo la oportunidad de crecer con la presencia de ambos, aunque vivía con su mamá. Su progenitor es un poco más reservado con su vida, pero de vez en cuando ella aprovecha sus redes sociales para que sus seguidores lo puedan ver.