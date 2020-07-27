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Lina Tejeiro: Últimas noticias en Caracol TV

Toda la información sobre Lina Tejeiro, reconocida actriz colombiana recordada por su participación en 'Padres e Hijos' y 'Nuevo rico, nuevo pobre'. Fotos y más contenido de ella.

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Lina Tejeiro

Lina Tejeiro
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