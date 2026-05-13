Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, habló sobre su proceso enfrentando el cáncer

La mánager colombiana Claudia Serrato habla públicamente sobre el proceso que enfrenta luego de recibir un diagnóstico de cáncer y confirma que se someterá a una mastectomía en el seno derecho por recomendación médica. A través de sus redes sociales, la representante de figuras como Lina Tejeiro muestra una faceta más personal y vulnerable mientras explica las decisiones médicas que toma tras las evaluaciones de los especialistas.

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Claudia Serrato se enfrenta a un proceso díficil con el cáncer

Serrato cuenta que, después de una reciente consulta con su mastólogo, los médicos determinan la necesidad de extraer el seno derecho debido a la condición detectada. También indica que los especialistas realizan nuevos estudios y una biopsia en el seno izquierdo para descartar cualquier compromiso adicional y evitar intervenciones innecesarias.



En medio de la explicación sobre su situación de salud, la representante reconoce el impacto emocional que le produce conocer detalles del procedimiento y enfrentarse a los cambios físicos que traerá la operación. En sus publicaciones aparece visiblemente afectada y asegura que, aunque siempre intenta mostrarse fuerte ante sus seguidores, en esta oportunidad decide expresar también la parte más humana del proceso.





Durante sus declaraciones, Serrato afirma que mantiene intacta su fe y que encuentra apoyo espiritual para enfrentar la incertidumbre relacionada con la cirugía y la recuperación posterior. También manifiesta preocupación por los dolores y las consecuencias físicas derivadas del procedimiento, especialmente después de observar imágenes médicas relacionadas con la intervención a la que será sometida.

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La mánager destaca la confianza que deposita en el equipo médico encargado de su tratamiento y agradece la sinceridad con la que los especialistas le explican el panorama clínico. Según explica, valora que los médicos hablen con claridad sobre el procedimiento y las implicaciones que tendrá en su vida.

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Además de compartir los aspectos médicos, Serrato revela algunas de las herramientas personales que utiliza para sobrellevar la situación. Indica que fortalece su rutina espiritual mediante la oración diaria, la lectura de libros enfocados en la fe y distintas prácticas orientadas al bienestar emocional. También comenta que recurre a conceptos relacionados con la neurociencia para mantener una actitud positiva frente al tratamiento y afirma que habla constantemente con su cuerpo como parte de ese proceso de recuperación emocional.

La representante señala que incluso duerme con un rosario debajo de la almohada y asegura que encuentra mensajes de apoyo en las palabras de sus seguidores y personas cercanas. Finalmente, Serrato defiende el derecho de las personas que atraviesan enfermedades complejas a sentirse vulnerables y angustiadas en determinados momentos, dejando claro que el miedo y la tristeza también hacen parte de su experiencia mientras enfrenta el proceso oncológico.

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