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Manager de Lina Tejeiro, habló sobre su proceso enfrentando el cáncer - CaracolTV

Claudia Serrato comparte detalles sobre el proceso que enfrenta tras recibir un diagnóstico de cáncer y revela cómo afronta el proceso de una mastectomía y los cambios emocionales.

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Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, habló sobre su proceso enfrentando el cáncer

Claudia Serrato comparte detalles sobre el proceso que enfrenta tras recibir un diagnóstico de cáncer y revela cómo afronta el proceso de una mastectomía y los cambios emocionales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de may, 2026
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